Суперлига. Химик разгромил Кремень, БИПА в овертайме дожала Политехник

Неприятно об этом писать, но Динамо в "нулевые" соответствовало этому названию, хотя се...

Вот это другое дело... не то что вчера. Давай шахтер громи шведов!!!

Меня беспокоют хорваты, которые разошлись не на шутку

Что, Хатынь предлагаешь забыть???И с кем вы там воюете, с армией, которая так и не пришла на войн...

Ты за себя переживай, я тебе и тебе подобным это в лицо сказать могу.

И да... Сейчас грань между терминами стала очень размытой. И докапываться до всех деталей есте...