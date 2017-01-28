Суперлига. Химик разгромил Кремень, БИПА в овертайме дожала Политехник

«Кремень» — «Химик» 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)
«Кремень»: Чигринов (10 + 6 подборов + 7 передач), Шостуха (12 + 6 подборов + 5 потерь), Зозуля (2), Луговцов (12 + 5 потерь), Хамзаев (15 + 6 подборов) — старт; Кожемякин (2), Ясиненко (2), Кадыгроб (13).
«Химик»: Смит (22), Рябчук (8 + 6 подборов + 5 передач), Антипов (7 + 5 подборов), Ковалев (3 + 4 подбора), Лав (11 + 5 подборов) — старт; Бехерано, Петров (14 + 9 подборов), Павлов (1), Конев (14 + 5 подборов + 5 перехватов), Сидоров (14 + 5 подборов), Прокопенко (2).
«Политехник» — «БИПА» 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)
«Политехник»: Сайниев (5 + 5 передач), Арабаджи (24 + 4 передачи), Козлов (15), Рочняк (22 + 9 подборов), Столикер (4 + 10 подборов) — старт; Колотилов (2), Сухарь, Кузнецов (9), Павленко (2), Бест (11 + 4 подбора).
«БИПА»: Артамонов (12 + 9 передач), Слипенчук (15 + 5 подборов + 4 передачи), Фандерберк (25 + 5 подборов + 5 передач), Фурс (2), Челован (14 + 10 подборов) — старт; Розенцвит, Ягодин, Ткаченко (17 + 5 подборов, Антонец (3), Костюченко, Жуковский (10 + 5 подборов).
«Будивельник» - «Волыньбаскет» 80:48 (19:9, 22:17, 16:17, 23:5)
«Будивельник»: Дугат (8), Отверченко (8), Крутоус (6), Горбенко (6), Анисимов (12 + 10 подборов) – старт; Стефенс (12 + 6 подборов), Зотов (11), Завадский (7 + 4 потери), Приймак (4), Винтоняк (3), Буцкий (3), Луценко.
«Волыньбаскет»: Федчук (2 + 4 передачи), Тимощук (2), Глушко (5), Рудаков (11 + 5 подборов), Дейна (13 + 5 подборов) – старт; Полюляк (8), Шкондя (3), Дикий (2 + 7 подборов), Кисильчук (2), Коцько, Герасимчук.
Источник — Sport.ua
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