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Cтивен Карри набрал 43 очка в матче с Клипперс

Голден Стэйт разгромил Клипперс с разницей в 46 очков

  • 29.01.2017 11:42
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nba.com. Стивен Карри
© nba.com. Стивен Карри

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Финикс» – «Денвер» – 112:123 (33:21, 28:38, 22:36, 29:28)
«Финикс»: Бледсо (41 + 6 подборов + 8 передач), Д. Букер (23), Т. Чендлер (15 + 13 подборов)
«Денвер»: Галлинари (32 + 8 подборов), Фарид (21 + 13 подборов), Маррэй (18)

Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 8 минут выполнил 1 неточный бросок, совершил 2 подбора и поставил 1 блок-шот при 4 фолах.

«Голден Стэйт» – «Клипперс» – 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (43 + 9 подборов + 6 передач), Дюрэнт (23 + 7 передач), К. Томпсон (16)
«Клипперс»: Гриффин (20), Редик (13), Фелтон (10 + 7 подборов + 5 передач)

«Майами» – «Детройт» – 116:103 (35:33, 29:27, 26:31, 26:12)
«Майами»: Г. Драгич (23 + 4 передачи), Эллингтон (19), Джеймс Джонсон (18 + 8 подборов + 5 передач)
«Детройт»: Джексон (24 + 7 подборов), Драммонд (17 + 20 подборов), Т. Харрис (16)

«Милуоки» – «Бостон» – 108:112 ОТ (27:42, 26:22, 20:17, 29:21, 6:10)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (21 + 6 подборов + 6 передач), Бизли (17 + 8 подборов), Монро (14 + 13 подборов)
«Бостон»: А. Томас (37 + 8 передач), Краудер (20 + 6 подборов + 4 передачи), Олийник (17 + 7 подборов)

«Миннесота» – «Бруклин» – 129:109 (33:26, 30:29, 29:23, 37:31)
«Миннесота»: Таунс (37 + 13 подборов), Уиггинс (23 + 4 передачи), ЛаВин (20 + 6 подборов)
«Бруклин»: Б. Лопес (25 + 7 подборов), Килпатрик (14), Динивидди (13 + 5 передач)

«Шарлотт» – «Сакраменто» – 106:109 (22:24, 22:28, 33:33, 29:24)
«Шарлотт»: Уокер (26 + 7 передач), Батюм (19 + 7 подборов + 7 передач), М. Уильямс (14)
«Сакраменто»: Казинс (35 + 18 подборов + 4 передачи), Д. Коллисон (17), Толливер (14 + 7 подборов)

«Юта» – «Мемфис» – 95:102 (27:26, 16:26, 31:28, 21:22)
«Юта»: Худ (20), Д. Хилл (16 + 5 передач), Гобер (15 + 9 подборов)
«Мемфис»: З. Рэндольф (28 + 9 подборов), Конли (23), М. Газоль (18 + 5 передач)

 

Источник — Sport.ua

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