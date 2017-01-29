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Суперлига. Днепр отправится в Николаев, Кривбасс примет Запорожье

В воскресенье в украинской Суперлиге будет сыграно два матча

  • 29.01.2017 12:27
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fbu.ua
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«Кривбасс» — БК «Запорожье-ZOG», 14:00

Два дня назад «Кривбасс» и «Запорожье» потерпели поражения в своих матчах с принципиальными соперниками, соседями по турнирной таблице. Криворожцы дома не смогли дожать «Днепр», а вот запорожцы на выезде минимально в матче с драматической концовке уступили «Николаеву». Победа одному из коллективов позволит вернуться в игровой ритм и существенно улучшить собственное психологическое состояние, а также, возможно, турнирное положение. «Кривбасс» в этой дуэли выглядит предпочтительнее, криворожцы стабильнее выступают в последних нескольких турах, одержали несколько ключевых побед, да и большинство домашних встреч команды Плеханова заканчиваются набранными двумя очками. Что касается запорожцев, то команда попала в черную полосу и проиграла сразу несколько матчей прямым конкурентам. Противостояние в Кривом Роге является архиважным для гостей, вот только шансов на успех они имеют не так уж и много.

МБК «Николаев» — «Днепр», 16:00

Прошлый поединок днепровцев в Николаеве получился непростым, команда буквально на последней минуте смогла оформить победу. «Корабелы» до победы над «Запорожьем» имели целую череду досадных поражений и воскресный матч вряд ли сулит им легкую прогулку. Кроме того, команда может столкнуться и с кадровыми проблемами. Как заявил наставник муниципалов Сергей Кирлан, матч с «Днепром» станет последним для Александра Кушнирова, который является безоговорочным лидером николаевского коллектива. Потеря сразу двух центровых в лице Аникиенко и Кушнирова в течение месяца станет для МБК «Николаев» нерешаемой задачей и серьезной угрозой в формировании качественной игры. «Днепр» же ставит перед собой задачи наивысшего уровня, посему в Николаев едет исключительно за победой. Фаворитом противостояния является именно команда из Днепра.

Источник — Sport.ua

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