Глупейшая травма Картера, проблемы Чикаго, обмен Мело

Кто сыграет в Матче звезд

Стали известны составы команд на Матч звезд НБА.

За Восток сыграют Кайл Лаури («Торонто»), Айзейя Томас («Бостон»), Кевин Лав («Кливленд»), Пол Джордж («Индиана»), Пол Миллсэп («Атланта»), Джон Уолл («Вашингтон») и Кемба Уокер («Шарлотт»). В стартовом составе появятся Кайри Ирвинг, ДеМар ДеРозан, Джимми Батлер, ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.

За Запад сыграют Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Гордон Хэйворд («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Марк Газоль («Мемфис»), ДеМаркус Казинс («Сакраменто»), ДеАндре Джордан («Клипперс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»). Со стартовых минут выйдут Стефен Карри, Джеймс Харден, Кевин Дюрэнт, Кавай Ленард и Энтони Дэвис.

Битва молодых

Также стали известны игроки, которые примут участие в Матче восходящих звезд

Сборная США:

Девин Букер, Маркиз Крисс (оба – «Финикс»), Малкольм Брогдон («Милуоки»), Брэндон Ингрэм, Д’Анджело Расселл (оба – «Лейкерс»), Фрэнк Камински («Шарлотт»), Джалил Окафор («Филадельфия»), Джонатан Симмонс («Сан-Антонио»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Майлз Тернер («Идиана»).

Сборная мира:

Джоэл Эмбиид, Дарио Шарич (оба – «Филадельфия»), Данте Экзам, Трей Лайлс (оба – «Юта»), Бадди Хилд («Новый Орлеан»), Никола Йокич, Эммануэль Мудиай, Джамал Мюррэй (все – «Денвер»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»), Домантас Сабонис («Оклахома-Сити»).

Лавина не будет в конкурсе данков

Защитник «Миннесоты» Зак ЛаВин подтвердил, что не будет участвовать в конкурсе данков в этом году. Напомним, что игрок «Миннесоты» ставал победителем конкурса в последних двух изданиях. В тоже время сообщается, что в конкурсе примет участие игрок «Финикса» Деррик Джонс.

Энтони покинет Нью-Йорк

Все складывается так, что Кармело Энтони в ближайшее время покинет «Никс». Скорее всего, до дедлайна мы увидим в НБА обмен, в котором примет участие одна из звезд лиги. Президент «Нью-Йорка» Фил Джексон после провала в первой половине сезоне принял решение обменять лидера команды. «Никс» уже даже обратились к «Кливленду», «Бостону» и «Клипперс» на счет возможного обмена. Первые не выявили заинтересованность в трансфере, при этом «Нью-Йорк» хотел получить за Мело от «Кавс» Кевина Лава, но «Кливленд» сразу отказался.

Единственной командой, которая хотела бы заполучить Кармело, стали «Клипперс». При этом «Никс» готовы провернуть трансфер, в которой не будут задействованы лидеры калифорнийского клуба Крис Пол, Блэйк Гриффин и ДеАндре Джордан. Скорее всего в Нью-Йорк отправятся Джей Джей Редик и Остин Риверс. При этом команды ищут еще один коллектив, чтобы провернуть трехстороннюю сделку.

Лэнь: плюс дабл-дабл, минус игровое время

На неделе Алексей Лэнь провел лучший свой матч за последнее время. Во встрече с «Миннесотой» украинский баскетболист провел на паркете 24 минуты, собрав дабл-дабл с 11 подборов и 10 очков. Десятью пунктами украинец отметился также во встрече с «Торонто». А вот в двух поединках против «Денвера» наставник «Финикса» Эрл Уотсон дал украинцу суммарно только 19 минут.

Проблемы «Чикаго»

Последние результаты «Чикаго» не радуют болельщиков команды. К этому добавились еще и разногласия в середине команды между игроками. После поражения от «Атланты» Дуэйн Уэйд раскритиковал партнеров по команде, отметим, что кроме него и Джимми Батлера никто не старается побеждать. Согласил с ним и Батлер, который отметил, что хочет играть с баскетболистами, которым не все равно. Ответил лидерам команды Реджон Рондо: «Мои старшие товарищи не стали бы критиковать молодежь через прессу. Они бы решали такие вещи в команде», прикрепив фотографию, где он вместе с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом.

Батлер и Уэйд после этого вышли на матч против «Майами» со скамейки запасных в качестве наказания за свои слова. Если Дуэйн еще отметился 15 пунктами, то Джимми и вовсе провалил встречу, реализовав 1 из 13 бросков и набрав три пункта. «Чикаго» проиграл 88:110, а зрители освистали своих любимцев.

Bulls get booed off the court after losing to the Miami Heat in their home court pic.twitter.com/DPn6d6JMfw