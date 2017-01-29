Суперлига. Кривбасс победил Запорожье, Днепр разобрался с Николаевом

«Кривбасс» – «Запорожье» – 70:60 (20:22, 14:14, 18:15, 18:9)
«Кривбасс»: Бояркин (10 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Попов (7), Глебов (20), Липовцев (7 подборов), Тихонов (10 + 5 подборов) – старт; Шундель (5), Мальчевский (8), Вильховецкий (4), Орленко, Никитин (4), Ворник (2)
«Запорожье»: Буренко (2), Рыбалко (10), Лукьянов (12), Носков (7), Конате (20 + 9 подборов) – старт; Кондраков, Змитрович (3 + 6 подборов), Буц, Овдеенко (6)
«Николаев» – «Днепр» – 68:82 (10:28, 13:19, 24:14, 21:21)
«Николаев»: Тонченко (3), Горбатюк (2), Иванов (12), Онуфриев (20), Кушниров (17 + 22 подбора + 4 перехвата + 2 блок-шота) – старт; Хохоник, Галенко (3 – 4 потери), Мусиенко, Швец (7), П. Лебединцев (4 + 7 подборов)
«Днепр»: Мишула (14 + 5 передач), Ревзин (13), Закурдаев (12 + 3 перехвата), Тимофеенко (17 + 14 подборов), Загреба (7 + 5 подборов) – старт; А. Дзюба (12 + 5 подборов), Месяц, Ткачук (6 + 9 передач), Мироненко (1)
Источник — Sport.ua
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