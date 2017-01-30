НБА. Атланта перестреляла Нью-Йорк, Торонто одолел Орландо

«Атланта» – «Нью-Йорк» – 142:139 4 ОТ (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 9:9, 10:10, 7:7, 9:12)
«Атланта»: Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач)
«Нью-Йорк»: Энтони (45 + 6 подборов + 4 передачи), Дженнингс (18 + 11 передач), К. Ли (17 + 9 подборов)
«Кливленд» – «Оклахома-Сити» – 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)
«Кливленд»: Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Т. Томпсон (19 + 12 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов + 4 передачи)
«Индиана» – «Хьюстон» – 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)
«Индиана»: Джордж (33 + 9 подборов), М. Тернер (18 + 10 подборов), Д. Тиг (17 + 15 передач)
«Хьюстон»: Р. Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 5 подборов + 8 передач), Хэррелл (10 + 7 подборов)
«Нью-Орлеан» – «Вашингтон» – 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (36 + 17 подборов), Дрю Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10)
«Вашингтон»: Бил (27 + 6 подборов), Маркифф Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач)
«Портленд» – «Голден Стэйт» – 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)
«Портленд»: С. МакКоллум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Э. Тернер (18 + 6 передач)
«Голден Стэйт»: Дюрэнт (33 + 10 подборов + 6 передач), К. Томпсон (27 + 6 подборов), Пачулия (14 + 5 подборов)
«Сан-Антонио» – «Даллас» – 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (24 + 7 подборов), Олдридж (16 + 7 подборов + 4 передачи), Т. Паркер (16 + 4 передачи)
«Даллас»: Сет Карри (24 + 10 подборов + 5 передач), Х. Барнс (19), Мэттьюс (17 + 7 подборов)
«Торонто» – «Орландо» – 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)
«Торонто»: Лаури (33 + 5 подборов + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17)
«Орландо»: Вучевич (25 + 10 подборов + 5 передач), Огастин (21), Джефф Грин (16)
«Чикаго» – «Филадельфия» – 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)
«Чикаго»: Д. Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Р. Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 подборов + 6 передач)
«Филадельфия»: Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15)
Источник — basket-planet.com
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