НБА. Атланта перестреляла Нью-Йорк, Торонто одолел Орландо

Ты слепой? Тебе зачем видео показывают? В этом цирке главный прикол, что сборная РОССИИ двинула в...

На цветочной церемонии, а это была именно цветочная, т.е. первая после гонки, медали не вручаются...

Говоновброс в стиле украинской журналистики!

все одно класно вишло

100%

100%