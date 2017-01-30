Суперлига. Химик уверенно обыграл Политехник

Харків, НТУ ХПІ

«Політехнік» - «Хімік» 74:90 (18:22, 12:22, 29:19, 15:20)

«Політехнік»: Козлов 31, Столікер 12 + 6 підбирань, Сайнієв 5 + 5 передач, Бест 8 + 6 підбирань

«Хімік»: Лав 19 + 9 підбирань, Сидоров 15, Конєв 13 + 7 підбирань, Петров 14 + 8 підбирань, Антіпов 10 + 10 підбиринь, Сміт 6 + 9 передач

Чемпіон України з перших хвилин взявся за справу. Южненці вже в першій десятихвилинці продемонстрували свою перевагу на паркеті, а в другій, зробивши ривок 9:0, остаточно пішли у відрив. Команда Степановського з високим відсотком атакувала з гри, користуючись дірками в обороні харків'ян, які з'являлися в результаті активного руху м’яча. Окремо варто відзначити Сидорова, який, вийшовши в старті, відмінно виглядав на паркеті, а також результативний вихід з лави Петрова, який зробив домінування южненців у «фарбі» ще більш вiдчутним.

Після великої перерви харків'яни зуміли прийти в себе, більш того впевнено виграли третю чверть. «Політехнік», в складі якого в атаці феєрив Козлов, набрав за десятихвилинку 29 очок, скоротивши відставання до 11 балів перед заключною чвертю. Однак по-справжньому повернутися в гру «Хімік» харків'янам не дозволив. Відмінна гра під щитами у виконанні Лава, а також активні дії в атаці від Конєва знову відсунули господарів, яких на ще один ривок не вистачило. Южненці знову отримали свободу дій в атаці і спокійно довели матч до перемоги, вигравши сезонну серію у «Політехніка» всуху.