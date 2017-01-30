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Украинский центровой будет выступать за вторую команду Барселоны

Для Владимира Геруна это уже третья команда испанской лиги LEB Gold

  • 30.01.2017 17:39
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Твиттер. Владимир Герун
© Твиттер. Владимир Герун
Украинский центровой Владимир Герун усилит состав дубля «Барселоны». Об этом сообщает предыдущий клуб украинца «Клавихо», который представляет лигу LEB Gold – второй дивизион испанского баскетбола.
 
В текущем сезоне в составе «Клавихо» Герун набирал 14,7 очка и делал 6,8 подбора в среднем за игру.
 
Отметим, что до этого украинец выступал за еще один клуб лиги LEB Gold – в прошлом сезоне он выступал за «Льеиду», в составе которой набирал 11,8 очка, делал 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за игру.
 
Отметим, что будучи перспективным талантом, Герун также пробовал свои силы в NCAA, несмотря на запрет «Днепра», которому принадлежал его контракт, в университетах Западной Вирджинии и Портленда, но особого успеха там не добился.
 
Вторая команда «Барселоны» на данный момент занимает последнее место во втором испанском дивизионе, имея всего 3 победы в 21 матче.      

Источник — Xsport

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