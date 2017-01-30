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Кадетская сборная Украины уступила Аргентине на турнире в Турции

Следующим соперником наших ребят станет сборная Болгарии

  • 30.01.2017 21:28
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fbu.ua
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Чоловіча кадетська збірна України U-16 програла команді Аргентини на товариському турнірі в Туреччині – 53:69.

Почався поєдинок з триочкового влучання суперників. На це українці відповіли дальнім пострілом Сидорука. Більше половини ігрового часу стартової чверті наші хлопці не відпускали латиноамериканців у відрив. Та на останніх хвилинах аргентинці все ж збільшили перевагу до 8 очок. До перерви різниця не змінилася.

Попри спроби українців переломити хід гри після перерви, аргентинці не лише втримали перевагу, а й збільшили її до 11 очок перед заключною чвертю. Однак гравці Андрія Подковирова не припиняли спроб змінити становище. Богдан Сергеєв штрафними та влучаннями з гри на початку четвертої 10-хвилинки скоротив різницю до 6 очок. Та дотиснути суперника не вдалося. За кілька хвилин аргентинці збільшили свою перевагу до 18 очок. Відіграти таке відставання за останні 4 хвилини наші вже не змогли.

Найрезультативнішим у збірній України став Богдан Сергеєв – 12 очок, 5 підбирань.

Наступний поєдинок наша команда зіграє 31 січня проти Болгарії. Початок о 11:00.

Товариський турнір
Україна U-16 – Аргентина U-16 – 53:69 (15:23, 10:10, 12:15, 16:21)

Статистика матчу



Розклад матчів на турнірі в Туреччині:

31.01 Болгарія - Україна (11:00)
2.02 Україна - Туреччина U-15 (15:30)
3.02 Грузія - Україна (13:15)
4.02 Україна - Латвія (11:00)

Источник — Федерация баскетбола Украины

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