Кадетская сборная Украины уступила Аргентине на турнире в Турции

Чоловіча кадетська збірна України U-16 програла команді Аргентини на товариському турнірі в Туреччині – 53:69.



Почався поєдинок з триочкового влучання суперників. На це українці відповіли дальнім пострілом Сидорука. Більше половини ігрового часу стартової чверті наші хлопці не відпускали латиноамериканців у відрив. Та на останніх хвилинах аргентинці все ж збільшили перевагу до 8 очок. До перерви різниця не змінилася.



Попри спроби українців переломити хід гри після перерви, аргентинці не лише втримали перевагу, а й збільшили її до 11 очок перед заключною чвертю. Однак гравці Андрія Подковирова не припиняли спроб змінити становище. Богдан Сергеєв штрафними та влучаннями з гри на початку четвертої 10-хвилинки скоротив різницю до 6 очок. Та дотиснути суперника не вдалося. За кілька хвилин аргентинці збільшили свою перевагу до 18 очок. Відіграти таке відставання за останні 4 хвилини наші вже не змогли.



Найрезультативнішим у збірній України став Богдан Сергеєв – 12 очок, 5 підбирань.



Наступний поєдинок наша команда зіграє 31 січня проти Болгарії. Початок о 11:00.



Товариський турнір

Україна U-16 – Аргентина U-16 – 53:69 (15:23, 10:10, 12:15, 16:21)



Статистика матчу





Розклад матчів на турнірі в Туреччині:



31.01 Болгарія - Україна (11:00)

2.02 Україна - Туреччина U-15 (15:30)

3.02 Грузія - Україна (13:15)

4.02 Україна - Латвія (11:00)