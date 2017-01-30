Суперлига. Химик на выезде разобрался с Политехником

все логично. всё правильно

якщо це на державному рівні, то цією гидотою кололи (поїли) всіх підряд...

Ну і добре що кротів більше у Львові не буде (ще б з собою до Харкова забрали усіх своїх бидловбо...

То о чем в Украине не пишут и не говорят. https://m.youtube.com/watch?v=1dRAc7qk-Eg

Очень хороший пример Чемптонат Европы 2017 года по фигурному катанию среди женщин. Выступления Ев...