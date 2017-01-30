Суперлига. Химик на выезде разобрался с Политехником

«Политехник» — «Химик» 74:90 (18:29, 12:22, 29:19, 15:20) - полная статистика
«Политехник»: Сайниев (5 + 5 передач + 3 перехвата), Козлов (31), Арабаджи (6), Рочняк (4 + 5 подборов + 5 передач), Столикер (12 + 6 подборов) —старт; Колотилов (3), Сухарь, Кузнецов (5 + 3 подбора), Бест (8 + 6 подборов).
«Химик»: Сидоров (15), Смит (6 + 9 передач), Конев (13 + 7 подборов), Антипов (10 + 10 подборов), Лав (19 + 9 подборов) — старт; Бехерано (4 + 5 подборов), Рябчук (3), Прокопенко, Петров (14 + 8 подборов + 3 перехвата), Павлов (6), Ковалев
Источник — Sport.ua
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