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НБА. Финикс Лэня уступил Мемфису

Украинский центровой набрал 6 очков и сделал 7 подборов

  • 31.01.2017 13:33
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Финикс» – «Мемфис» – 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)
«Финикс»: Д. Букер (22 + 6 подборов), Крисс (20 + 6 подборов), Бледсо (14 + 5 подборов + 4 передачи)
«Мемфис»: Конли (38 + 6 подборов + 9 передач), М. Газоль (18 + 6 подборов), З. Рэндольф (18 + 6 подборов)
Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 21 минуту набрал 6 очков (3/6 двухочковых, 0/1 штрафных), совершил 7 подборов, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах.

«Бостон» – «Детройт» – 113:109 (26:25, 28:21, 25:24, 34:39)
«Бостон»: А. Томас (41 + 8 передач), Краудер (21 + 8 подборов), Смарт (13 + 5 подборов + 8 передач)
«Детройт»: Драммонд (28 + 22 подборов), Колдуэлл-Поуп (18), Т. Харрис (15)

«Даллас» – «Кливленд» – 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27)
«Даллас»: Х. Барнс (24 + 11 подборов), Мэттьюс (21), Феррелл (19 + 5 подборов)
«Кливленд»: Джеймс (23 + 9 подборов + 9 передач), Ирвинг (18 + 5 подборов + 5 передач), Фрай (13 + 7 подборов)

«Майами» – «Бруклин» – 104:96 (28:32, 28:20, 28:25, 20:19)
«Майами»: Г. Драгич (20 + 8 передач), Уэйтерс (19 + 6 подборов + 9 передач), Джеймс Джонсон (17 + 5 передач)
«Бруклин»: Боян Богданович (16 + 6 подборов), Б. Лопес (14), Т. Букер (13 + 8 подборов)

«Миннесота» – «Орландо» – 111:105 ОТ (26:23, 26:28, 28:28, 18:19, 13:7)
«Миннесота»: Уиггинс (27 + 5 передач), Таунс (23 + 12 подборов + 7 передач), Рубио (22 + 8 подборов + 8 передач)
«Орландо»: Э. Пэйтон (21), С. Уотсон (18), Ибака (17 + 10 подборов)

«Филадельфия» – «Сакраменто» – 122:119 (21:35, 27:20, 42:30, 32:34)
«Филадельфия»: Ковингтон (23 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов + 6 передач), Стаускас (16)
«Сакраменто»: Казинс (46 + 15 подборов + 5 передач), Коли-Стайн (17), М. Барнс (16) 

Источник — Sport.ua

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