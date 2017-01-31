НБА. Финикс Лэня уступил Мемфису

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Киевское Динамо не удержало победу над софийским ЦСКА 14:01 — Arius Красавцы, думал сольются, а здесь ничейка - это вам не Норчепинг, а великое ЦСКА ( София), ой рад...

«Паркер станет соперником Джошуа, когда тот победит Кличко» 13:59 — Сергей Нагиев Да твой Паркер чемпион однодневка. У него есть шанс если последует примеру Уайлдера и проведет 5 ...