Сборная Украины U-16 проиграла Болгарии

Чоловіча кадетська збірна України U-16 вчетверте поспіль поступилася на товариському турнірі в Туреччині. Цього разу команда Андрія Подковирова програла одноліткам з Болгарії – 68:74.

Українці знову почали поєдинок в ролі наздоганяючих. До кінця першої чверті семиочкове відставання вдалося скоротити до трьох очок. Однак повністю перехопити хід гри в свої руки хлопці Андрія Подковирова не змогли. То ж до перерви ми відставали вже на 10 очок.

Лише в середині заключної чверті українці підібралися на відстань 5 очок до суперника. Однак і цього разу дотиснути його не вдалося.

Найрезультативнішим у нашій команді був Олександр Сидорук – 21 очко, 3 підбирання, 1 передача.

У наступному поєдинку українці зіграють 2 лютого проти турецької команди U-15. Початок о 15:30.