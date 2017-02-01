Финикс готов обменять Лэня в Сакраменто

«Сакраменто» и «Финикс» провели переговоры об обмене с участием центрового Демаркуса Казинса, сообщает «Arizona Sports».
Взамен «Санс» готов отдать украинского центрового Алексея Лэня, легкого форварда Ти Джея Уоррена и выбор первого раунда драфта 2017 года. Участие в сделке лидеров задней линии «Финикса» Эрика Бледсо и Девина Букера не рассматривалось.
«Кингс» нуждается в усилении позиции разыгрывающего, а на предстоящий драфт выйдут несколько сильных игроков на этой позиции.
Источник — Планета Баскетбол
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