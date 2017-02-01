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Финикс готов обменять Лэня в Сакраменто

Украинский центровой может сменить клуб

  • 01.02.2017 11:17
  • 612 просмотров
  • 2 комментария
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hoopshabit.com. Алексей Лэнь
© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

«Сакраменто» и «Финикс» провели переговоры об обмене с участием центрового Демаркуса Казинса, сообщает «Arizona Sports».

Взамен «Санс» готов отдать украинского центрового Алексея Лэня, легкого форварда Ти Джея Уоррена и выбор первого раунда драфта 2017 года. Участие в сделке лидеров задней линии «Финикса» Эрика Бледсо и Девина Букера не рассматривалось.

«Кингс» нуждается в усилении позиции разыгрывающего, а на предстоящий драфт выйдут несколько сильных игроков на этой позиции.

Источник — Планета Баскетбол

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Комментарии
    shacur1983
    shacur1983, 01.02.2017 11:37
    0
    Ну было бы неплохо!
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    Pulse240
      Pulse240, 01.02.2017 12:14
    -1
    Слишком много внимания игроку, который даже ни разу за сборную Украины не сыграл и по ходу не сыграет.
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