Финикс готов обменять Лэня в Сакраменто

Не пори чепухи! Ты или болван, который ничего в жизни не понимает или фанатик Шахтёра! Не удивите...

ЧушьА я буду финансировать Реал при условии что у меня будет пару миллиардов.

----Нашел информацию да и со знакомым переписался,за него предлагают 10.5 лямов ,зарплату обещают...

Я вообщето даже скакать не умею, в отличии дурней кастрюлеголовых.

Через таких гнид як ти війна в Україні. Вата мацкальська!!!

..одни знатоки.......толи дела "армия" даунецка....Не?

А Торнадо с Шахтерском кто поддерживал. Не такие ли кукушата деревянные.

Вот это напрасно. Прежде чем обзывать человека, нужно разабраться. Если человек поддерживает бойц...

Армии разные бывают, были и гниды типа ОУН-УПА. Интересно другое, переобуваться на ходу будет, ти...