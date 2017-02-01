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НБА. Сан-Антонио обыграл Оклахому, Леонард набрал 36 очков

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 01.02.2017 11:24
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nba.com. Кавай Леонард
© nba.com. Кавай Леонард

«Вашингтон» – «Нью-Йорк» – 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)
«Вашингтон»: Бил (28 + 4 передачи), Маркифф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач)
«Нью-Йорк»: Энтони (26 + 5 подборов), Дженнингс (21 + 5 подборов), В. Эрнангомес (15 + 14 подборов + 4 передачи)
 
«Лейкерс» – «Денвер» – 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)
«Лейкерс»: Н. Янг (23), Расселл (22 + 7 подборов + 10 передач), Л. Уильямс (21 + 5 подборов + 7 передач)
«Денвер»: У. Чендлер (26 + 9 подборов + 4 передачи), Г. Харрис (17 + 4 передачи), Галлинари (17)

«Портленд» – «Шарлотт» – 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)
«Портленд»: Лиллард (27 + 4 передачи), Крэбб (21 + 5 подборов), С. МакКоллум (18 + 4 передачи)
«Шарлотт»: Уокер (22 + 5 передач), Батюм (18 + 8 подборов + 6 передач), М. Уильямс (10 + 5 подборов)

«Сан-Антонио» – «Оклахома-Сити» – 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (36 + 8 подборов + 4 передачи), Олдридж (25 + 6 подборов), Джинобили (8 + 4 передачи)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (27 + 6 подборов + 14 передач), С. Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15)

«Торонто» – «Нью-Орлеан» – 108:106 ОТ (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)
«Торонто»: Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Н. Пауэлл (18)
«Нью-Орлеан»: Дрю Холидэй (30), Э. Дэвис (18 + 17 подборов), Мур (17 + 6 подборов)

«Хьюстон» – «Сакраменто» – 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)
«Хьюстон»: Р. Андерсон (25 + 11 подборов), Э. Гордон (17 + 5 подборов), Капела (12 + 11 подборов)
«Сакраменто»: Казинс (16 + 7 подборов + 5 передач), Куфос (12), Коли-Стайн (10 + 6 подборов) 

Источник — Sport.ua

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