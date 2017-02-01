Капітан збірної України Кирило Фесенко зробив дабл-дабл у матчі 17 туру чемпіонату Італії проти «Мілану» - 80:68.
За 33 хвилини гри українець набрав у складі «Авеліно» 20 очок, зробив 11 підбирань. Фесенко став найкращим гравцем туру за ефективністю – 36 балів.
Алей-уп Фесенка увійшов в десятку кращих моменті туру італійської першості.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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