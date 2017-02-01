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Аллей-уп Фесенко вошел в топ-10 лучших моментов тура чемпионата Италии

Капитан сборной Украины сдала в матче дабл-дабл

  • 01.02.2017 14:10
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fbu.ua. Кирилл Фесенко
© fbu.ua. Кирилл Фесенко

Капітан збірної України Кирило Фесенко зробив дабл-дабл у матчі 17 туру чемпіонату Італії проти «Мілану» - 80:68.

За 33 хвилини гри українець набрав у складі «Авеліно» 20 очок, зробив 11 підбирань. Фесенко став найкращим гравцем туру за ефективністю – 36 балів.

Алей-уп Фесенка увійшов в десятку кращих моменті туру італійської першості.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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