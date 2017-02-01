БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Криворізький «Кривбас» припиняє виступи в Суперлізі Парі-Матч. Лист з повідомленням про це надійшов до Федерації баскетболу України від клуба. Також команда «Кривбасу» прининяє виступи в дивізіоні Б Вищої ліги.
Згідно Офіційним Правилам баскетболу, результати всіх матчів, зіграних командами БК «Кривбас» в Суперлізі та Вищій лізі, анулюються, а у FreezeOil Кубку України до Фіналу чотирьох вийшла «БІПА» (Одеса).
Источник — Федерация баскетбола Украины
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