БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Криворізький «Кривбас» припиняє виступи в Суперлізі Парі-Матч. Лист з повідомленням про це надійшов до Федерації баскетболу України від клуба. Також команда «Кривбасу» прининяє виступи в дивізіоні Б Вищої ліги.

Згідно Офіційним Правилам баскетболу, результати всіх матчів, зіграних командами БК «Кривбас» в Суперлізі та Вищій лізі, анулюються, а у FreezeOil Кубку України до Фіналу чотирьох вийшла «БІПА» (Одеса).