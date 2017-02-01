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БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Команда была вынуждена пойти на крайние меры из-за отсутствия финансирования

  • 01.02.2017 15:35
  • 493 просмотров
  • 2 комментария
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fbu.ua
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Криворізький «Кривбас» припиняє виступи в Суперлізі Парі-Матч. Лист з повідомленням про це надійшов до Федерації баскетболу України від клуба. Також команда «Кривбасу» прининяє виступи в дивізіоні Б Вищої ліги.

Згідно Офіційним Правилам баскетболу, результати всіх матчів, зіграних командами БК «Кривбас» в Суперлізі та Вищій лізі, анулюються, а у FreezeOil Кубку України до Фіналу чотирьох вийшла «БІПА» (Одеса).

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    acrobat2
      acrobat2, 01.02.2017 16:49
    -2
    "покрашення вже сегодни"
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    ssg75
    online
      ssg75, 01.02.2017 17:09
    0
    acrobat2, 01.02.2017 16:49
    "покрашення вже сегодни"
    Для тебя отсталого троля, справка! ФК Кривбас, например(и не только он) снялся с чемпа весной 2013г, когда у власти были твои любимые "неуслышанные" шапкокрады! Так что не звезди.
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