Валерий Плеханов возглавил баскетбольный клуб Запорожье

Новым главным тренером БК «Запорожье» назначен Валерий Плеханов. На этом посту он заменил Дмитрия Щиглинского.
Ранее Плеханов тренировал «Кривбасс», который снялся с чемпионата из-за нехватки средсв.
Предшественник Валерия Плеханова остается работать в клубе в качестве ассистента главного тренера.
Источник — БК Запорожье
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