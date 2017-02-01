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Валерий Плеханов возглавил баскетбольный клуб Запорожье

На посту главного тренера он заменил Дмитрия Щиглинского

  • 01.02.2017 18:32
  • 150 просмотров
  • 1 комментария
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bczp.com.ua. Валерий Плеханов
© bczp.com.ua. Валерий Плеханов

Новым главным тренером БК «Запорожье» назначен Валерий Плеханов. На этом посту он заменил Дмитрия Щиглинского.

Ранее Плеханов тренировал «Кривбасс», который снялся с чемпионата из-за нехватки средсв.

Предшественник Валерия Плеханова остается работать в клубе в качестве ассистента главного тренера.

Источник — БК Запорожье

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 01.02.2017 19:04
    0
    Как символично. На выходных обыграл, во вторник узнал прямо на тренировке от журналиста, что все свободны, в среду возглавил. Удачи Запорожью. Донецку и КР тоже, если еще нужна.
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