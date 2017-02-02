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НБА. Девятая к ряду победа Майами, неудачная игра Лэня

«Голден Стейт» и «Кливленд» уверенно обыграли своих соперников

  • 02.02.2017 09:14
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«Финикс» – «Клипперс» – 114:124 (31:38, 28:24, 29:30, 26:32)
«Финикс»: Бледсо (41 + 8 передач), Д. Букер (20 + 6 передач), Т. Чендлер (11)
«Клипперс»: Гриффин (29 + 8 подборов + 5 передач), Фелтон (18 + 5 подборов), Редик (16)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 6 минутнабрал 1 очко (0/2 двухочковых, 1/2 штрафных), совершил 3 подбора (2 в нападении) и отдал 1 передачу при 2 фолах.

«Голден Стейт» – «Шарлотт» – 126:111 (41:21, 36:35, 31:27, 18:28)
«Голден Стейт»: Стефен Карри (39 + 5 подборов + 8 передач), К. Томпсон (29 + 5 подборов + 8 передач), Дюрэнт (18 + 8 подборов + 8 передач)
«Шарлотт»: Камински (24 + 7 подборов), М. Уильямс (14 + 5 подборов), Батюм (13 + 5 подборов + 7 передач)

«Кливленд» – «Миннесота» – 125:97 (36:32, 27:28, 30:19, 32:18)
«Кливленд»: Джеймс (27 + 8 подборов + 12 передач), Корвер (20), Т.  Томпсон (18 + 14 подборов)
«Миннесота»: Таунс (26 + 12 подборов + 4 передачи), Уиггинс (23), Мухаммад (16 + 6 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Чикаго» – 100:128 (20:21, 27:34, 26:39, 27:34)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (28 + 5 подборов + 8 передач), Джереми Грант (15), Оладипо (12 + 5 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (28 + 5 передач), Уэйд (18 + 7 подборов + 7 передач), Р. Лопес (14)

«Орландо» – «Индиана» – 88:98 (23:28, 24:28, 27:24, 14:18)
«Орландо: Ибака (20 + 9 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Фурнье (12), Пэйтон (11), Гордон (7) – старт; Огастин (10), Грин (6), Уотсон (5), Бийомбо (2).
«Индиана: Майлз (16), Тиг (13 + 9 передач + 5 потерь), Янг (12), Тернер (11), Джордж (8 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Робинсон (14 + 7 подборов), Джефферсон (10 + 7 подборов), Стаки (8), Аллен (6), Эллис (0).

«Бостон» – «Торонто» – 109:104 (28:30, 23:32, 26:23, 32:19)
«Бостон: Томас (44 + 7 передач), Краудер (14 + 8 подборов), Хорфорд (11 + 6 передач), Браун (8), Джонсон (5) – старт; Смарт (10), Жеребко (6), Розир (5 + 7 подборов), Зеллер (4), Грин (2).
«Торонто :Лаури (32), Пауэлл (12), Паттерсон (10), Кэрролл (6), Валанчюнас (3) – старт; Саллинджер (13), Ногейра (10 + 4 блок-шота), Джозеф (8), Росс (6), Пелтль (4).

«Бруклин» – «Нью-Йорк» – 90:95 (27:15, 18:23, 24:26, 21:31)
«Бруклин: Холлис-Джефферсон (16 + 8 подборов), Богданович (15 + 7 подборов), Лопес (10), Уайтхэд (4), Фой (4) – старт; Букер (12 + 8 подборов), ЛеВерт (10), Хэмилтон (9), Килпатрик (4), Динуидди (3), Харрис (3).
«Нью-Йорк: Порзингис (19 + 12 подборов), Энтони (15), Ли (7), Дженнингс (6 + 10 передач + 5 перехватов), Ноа (3 + 7 подборов) – старт; Эрнангомес (16 + 16 подборов), Вуячич (12), Кузминскас (9), Холидэй (7), Бэйкер (1), О’Куинн (0).

«Майами» – «Атланта» – 116:93 (29:22, 33:25, 32:24, 22:22)
«Майами: Драгич (27), Уэйтерс (20 + 7 подборов), Уайтсайд (18 + 18 подборов), Бэббит (8), Макгрудер (2) – старт; Дж. Джонсон (16), Джонсон (11), Эллингтон (7), Рид (7), Уайт (0).
«Атланта: Бэйзмор (14), Шредер (12), Хардуэй (10), Миллсэп (9 + 7 подборов), Ховард (6 + 11 подборов) – старт; Данливи (11), Хамфрис (8), Мускала (8), Паттерсон (4), Дилэйни (4), Бембри (4), Принс (3), Скотт (0).

«Детройт» – «Новый Орлеан» – 118:98 (34:30, 26:24, 23:27, 35:17)
«Детройт: Колдуэлл-Поуп (38), Драммонд (17), М-с Моррис (7), Джексон (6), Луэр (2) – старт; Харрис (19 + 8 подборов), Смит (15 + 7 передач), Бэйнс (8 + 7 подборов), Джонсон (4 + 6 передач), Буллок (2).
«Новый Орлеан: Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Холидэй (22 + 11 передач), Джонс (11), Хилл (9), Хилд (5) – старт; Эванс (9), Мур (9), Каннингем (2), Мотеюнас (0).

«Даллас» – «Филадельфия» – 113:95 (20:23, 30:24, 31:22, 32:26)
«Даллас: Сет Карри (22 + 6 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Феррелл (11), Мэттьюз (9), Новицки (8) – старт; Межри (16 + 17 подборов), Харрис (14), Андерсон (7), Пауэлл (6), Финни-Смит (5), Бруссино (0).
«Филадельфия: Окафор (16), Ильясова (13 + 10 подборов), Макконнелл (8), Стаускас (8), Луваву-Кабарро (7) – старт; Хендерсон (10), Шарич (10 + 7 подборов), Рэндл (8), Ноэл (8), Родригес (5), Холмс (2).

«Денвер» – «Мемфис» – 99:119 (18:27, 31:35, 20:25, 30:32)
«Денвер»: Галлинари (14), Харрис (12), Фарид (11 + 11 подборов), Нуркич (4), Нельсон (0) – старт; Мудиай (14 + 7 передач), Артур (14), Мюррэй (9), Эрнангомес (8), Бизли (7), Чендлер (4), О’Брайант (2), Миллер (0).
«Мемфис»: Марк Газоль (24), Конли (18), Грин (8 + 8 подборов), Парсонс (6), Аллен (4) – старт; Картер (14 + 6 передач), Рэндолф (14), Эннис (13), Харрисон (8 + 6 передач), Дэниелс (6), Даглас (2), Райт (2), Дэвис (0).

«Юта» – «Милуоки» – 104:88 (30:27, 31:16, 19:18, 24:27)
«Юта»: Хэйворд (27), Гобер (26 + 15 подборов), Джордж Хилл (7), Худ (3), Диао (2) – старт; Джонсон (14), Лайлс (7), Беркс (6), Уити (6), Экзам (3), Инглс (3).
«Милуоки»: Паркер (17 + 7 подборов), Мэйкер (12), Адетокумбо (9), Снелл (6 + 7 подборов), Деллаведова (5 + 7 передач) – старт; Монро (13), Брогдон (10), Бизли (8), Телетович (6), Терри (2).

Источник — Sport.ua

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