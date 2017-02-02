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NCAA. 11 очков Михайлюка помогли Канзасу одолеть Бэйлор

Украинский баскетболист провел на паркете 34 минуты

  • 02.02.2017 09:45
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

В матче лидеров конференции «Big 12» украинский свингмэн университета Канзаса Святослав Михайлюк внес важный вклад в победу над Бэйлором 73:68. Выйдя в стартовом составе, он за 34 минуты набрал 11 очков (3/5 двухочковых, 2/4 штрафных), совершил 2 подбора и сделал 1 передачу при 2 потерях и 1 фоле.

Источник — Планета Баскетбол

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