Кубок Украины. Будивельник – Запорожье. Анонс

Киевский «Будивельник» в ответном кубковом противостоянии в пятницу примет на домашнем паркете Дворца Спорта БК «Запорожье». Первая дуэль этих коллективов получилась достаточно напряженной, что позволяет сохранить интригу перед вторым поединком. Тогда победа досталась запорожской команде с перевесом всего в пять очков, поэтому в столице визитерам предстоит серьезно потрудиться, дабы сохранить этот минимальный перевес и трансформировать его в путевку в полуфинал.

Накануне мата в Киеве в составе «Запорожья» прошли существенные изменения. При чем это касается не ростера игроков, а тренерского состава. Команду возглавил Валерий Плеханов, ушедший с поста коача «Кривбасса» после снятия команды со всех турниров. Что касается экс-главного тренера БК «Запорожье» Дмитрия Щиглинского, то он будет работать в команде в качестве ассистента.

Начало матча в Киеве в 19:00