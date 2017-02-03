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Кубок Украины. Будивельник – Запорожье. Анонс

«Запорожье» попытается удержать преимущество, завоеванное в домашнем матче

  • 03.02.2017 08:36
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fbu.ua
© fbu.ua

Киевский «Будивельник» в ответном кубковом противостоянии в пятницу примет на домашнем паркете Дворца Спорта БК «Запорожье». Первая дуэль этих коллективов получилась достаточно напряженной, что позволяет сохранить интригу перед вторым поединком. Тогда победа досталась запорожской команде с перевесом всего в пять очков, поэтому в столице визитерам предстоит серьезно потрудиться, дабы сохранить этот минимальный перевес и трансформировать его в путевку в полуфинал.

Накануне мата в Киеве в составе «Запорожья» прошли существенные изменения. При чем это касается не ростера игроков, а тренерского состава. Команду возглавил Валерий Плеханов, ушедший с поста коача «Кривбасса» после снятия команды со всех турниров. Что касается экс-главного тренера БК «Запорожье» Дмитрия Щиглинского, то он будет работать в команде в качестве ассистента.

Начало матча в Киеве в 19:00

Источник — Sport.ua

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