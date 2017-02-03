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НБА. Победы Вашингтона, Голден Стэйт и Сан-Антонио

В НБА минувшей ночью состоялось несколько матчей

  • 03.02.2017 13:14
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НБА. Победы Вашингтона, Голден Стэйт и Сан-Антонио

В НБА минувшей ночью состоялось несколько матчей.

«Вашингтон» – «Лейкерс» – 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)
«Вашингтон»: Уолл (33 + 11 передач), Бил (23 + 4 передачи), Гортат (21 + 14 подборов)
«Лейкерс»: Кларксон (20), Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач), Денг (17 + 6 подборов)

«Клипперс» – «Голден Стэйт» – 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)
«Клипперс»: Гриффин (31 + 8 подборов), Кроуфорд (21 + 4 передачи), Риверс (18 + 6 передач)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (29 + 11 передач), Дюрэнт (26 + 8 подборов + 10 передач), К. Томпсон (21 + 7 подборов)

«Сан-Антонио» – «Филадельфия» – 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (19 + 8 подборов + 5 передач), Дедмон (13 + 10 подборов), Д. Ли (12 + 9 подборов)
«Филадельфия»: Ильясова (25 + 10 подборов), Шарич (14 + 9 подборов), Д. Окафор (9 + 9 подборов)

«Хьюстон» – «Атланта» – 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)
«Хьюстон»: Харден (41 + 8 подборов + 8 передач), Капела (22 + 9 подборов), Э. Гордон (13)
«Атланта»: Хардуэй (33 + 6 подборов), Ховард (24 + 23 подбора), Миллсэп (16)

Источник — basket-planet.com

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