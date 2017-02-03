Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей ЛЭНЬ: «Хочу сыграть за сборную Украины на Евро-2017»

Центровой «Финикса» выразил желание помочь «сине-желтым» на Евро

  • 03.02.2017 15:55
  • 199 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

По словам Лэня, в Израиле сборная Украины может делать великие дела.

«Надеюсь, нынешним летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну.

Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды

Я думаю, что мы можем победить Израиль, Грузию, и бороться за победу против Италии и Германии.

У нас есть хорошие молодые игроки, как Михайлюк, Джоэль Боломбой и я. Если все сильнейшие игроки соберутся, включая Пуха Джетера – сможем делать великие дела», — сказал Лень.

Ранее Лень не выступал за сборную Украины. 

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.