Алексей ЛЭНЬ: «Хочу сыграть за сборную Украины на Евро-2017»

По словам Лэня, в Израиле сборная Украины может делать великие дела.

«Надеюсь, нынешним летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну.

Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды

Я думаю, что мы можем победить Израиль, Грузию, и бороться за победу против Италии и Германии.

У нас есть хорошие молодые игроки, как Михайлюк, Джоэль Боломбой и я. Если все сильнейшие игроки соберутся, включая Пуха Джетера – сможем делать великие дела», — сказал Лень.

Ранее Лень не выступал за сборную Украины.

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.