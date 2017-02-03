Алексей ЛЭНЬ: «Хочу сыграть за сборную Украины на Евро-2017»

По словам Лэня, в Израиле сборная Украины может делать великие дела.
«Надеюсь, нынешним летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну.
Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды
Я думаю, что мы можем победить Израиль, Грузию, и бороться за победу против Италии и Германии.
У нас есть хорошие молодые игроки, как Михайлюк, Джоэль Боломбой и я. Если все сильнейшие игроки соберутся, включая Пуха Джетера – сможем делать великие дела», — сказал Лень.
Ранее Лень не выступал за сборную Украины.
Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.
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