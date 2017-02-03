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Кубок Украины. Будивельник оформляет путевку в Финал четырех

Киевляне на домашнем паркете уверенно обыгрывают запорожцев

  • 03.02.2017 21:41
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fbu.ua
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«Будивельник» – «Запорожье» – 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11)
 
«Будивельник»: Дугат (28 + 6 подборов + 8 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Отверченко (9 + 4 передачи), Крутоус (2), Горбенко (4), М. Анисимов (16) – старт; Завадский (2), Зотов, Стефенс (15 + 11 подборов + 4 перехвата), Дроздов (7)
«Запорожье»: Буренко (23), Рыбалко (3), Лукьянов (10), Носков (7), Конате (15) – старт; Кондраков, Змитрович (3), Буц (2), Овдеенко (5 + 4 передачи + 3 перехвата)

Источник — Sport.ua

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