НБА. Финикс Лэня наконец-то побеждает

«Сакраменто» – «Финикс» – 103:105 (21:15, 28:34, 30:30, 24:26)
«Сакраменто»: Казинс (22 + 12 подборов + 12 передач), Д. Коллисон (19), Лоусон (18 + 5 подборов)
«Финикс»: Д. Букер (33), Уоррен (21 + 5 подборов), Бледсо (20 + 6 подборов + 4 передачи)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 16 минут набрал 2 очка (1/2 двухочковых), совершил 5 подборов (1 в нападении), совершил 1 перехват и поставил 1 блок-шот при 4 фолах.
«Хьюстон» – «Чикаго» – 121:117 ОТ (24:26, 36:23, 19:32, 29:27 13:9)
«Хьюстон»: Харден (42 + 12 подборов + 9 передач), Э. Гордон (21 + 4 передачи), Капела (14 + 9 подборов)
«Чикаго»: Картер-Уильямс (23 + 9 подборов + 6 передач), Т. Гибсон (20 + 6 подборов), Уэйд (19 + 9 подборов + 6 передач)
«Оклахома-Сити» – «Мемфис» – 114:102 (21:23, 37:25, 22:34, 34:20)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (38 + 13 подборов + 12 передач), С. Адамс (16 + 13 подборов), Ловернье (16 + 8 подборов)
«Мемфис»: М. Газоль (31 + 8 передач), Конли (18), З. Рэндольф (16 + 10 подборов)
«Бостон» – «Лейкерс» – 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)
«Бостон»: А. Томас (38 + 4 передачи), Краудер (18 + 6 подборов), Джейлен Браун (12 + 7 подборов)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (21 + 4 передачи), Расселл (20 + 6 подборов + 6 передач), Нэнс (18 + 11 подборов + 4 передачи)
«Бруклин» – «Индиана» – 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 23:26)
«Бруклин»: Б. Лопес (23 + 6 подборов), Килпатрик (18 + 5 подборов + 4 передачи), Д. Харрис (15)
«Индиана»: Джордж (24 + 11 подборов), Д. Тиг (24 + 7 передач), Эл Джефферсон (11 + 5 подборов)
«Денвер» – «Милуоки» – 121:117 (31:31, 39:22, 28:36, 23:28)
«Денвер»: У. Чендлер (23 + 8 подборов), Йокич (20 + 13 подборов + 11 передач), Фарид (19 + 11 подборов)
«Милуоки»: Д. Паркер (27 + 11 подборов + 4 передачи), Я. Адетокунбо (23 + 8 подборов + 5 передач), Хенсон (16 + 5 подборов)
«Детройт» – «Миннесота» – 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)
«Детройт»: Маркус Моррис (36 + 6 подборов), Лойер (24), Т. Харрис (14)
«Миннесота»: Таунс (24 + 11 подборов), Уиггинс (21), ЛаВин (20 + 4 передачи)
«Орландо» – «Торонто» – 102:94 (28:24, 24:30, 21:12, 29:28)
«Орландо»: Ибака (20 + 12 подборов), Фурнье (20 + 10 подборов + 4 передачи), Вучевич (18 + 5 подборов)
«Торонто»: Валанчюнас (18 + 11 подборов), Лаури (18 + 5 подборов + 7 передач), Н. Пауэлл (18)
«Портленд» – «Даллас» – 104:108 (22:35, 25:25, 29:24, 28:24)
«Портленд»: С. МакКоллум (28 + 7 подборов + 6 передач), Э. Тернер (24), Лиллард (13 + 9 подборов + 6 передач)
«Даллас»: Феррелл (32 + 5 передач), Мэттьюс (27 + 6 подборов), Сет Карри (19)
Источник — basket-planet.com
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