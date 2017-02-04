Брэд Стивенс возглавит сборную Востока на Матче Всех Звезд НБА

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Элина Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе 13:27 — Игорь Чемезов Сразу видно что вы "рагули" Отстой ваше комуникации если даже вы не в курсе где что про... 13:20 — qukazen Ти повеселив ідіот. Іди гарненько уроки вивчи. Не можеш навіть грамотно написати на "вя... 13:18 — ruslan17c Дурік навчись писати спочатку і трохи думати головою перше чим щось сказати...в Санкт-Перергбурге...