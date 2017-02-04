Брэд Стивенс возглавит сборную Востока на Матче Всех Звезд НБА

Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс возглавит сборную Восточной конференции на Матче Всех Звезд НБА. «Селтикс», гарантировали себе второе место в конференции после того, как победили «Лейкерс», а «Торонто» уступил «Орландо». Наставник идущего первым на Востоке «Кливленда» Тайрон Лью не может работать на звездном поединке, поскольку участвовал в нем в прошлом году.
Сборной Западной конференции будет руководить главный тренер «Голден Стейт» Стив Керр.
Источник — basket-planet.com
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