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Экс-форвард Кривбасса подписал контракт с Черкаськими Мавпами

Дмитрий Тихонов продолжит карьеру в Черкассах

  • 04.02.2017 18:33
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«Черкаські Мавпи» продовжують підсилювати свій склад напередодні вирішальної частини сезону. Сьогодні на трайаут до команди прибув бігмен – Дмитро Тихонов (1992р.н. 205 см). Екс-гравець «Кривбаса» може закрити позицію центрового та важкого форварда. Цього сезону Тихонов був одним із лідерів криворіжців. За 24 хвилини, які Дмитро проводив на майданчику він здобував у середньому 10 очок та 5.4 підбирання.

У своїй кар’єрі Тихонов виступав за збірні України U18 та U20. А в минулому сезоні у складі «Кривбаса» Дмитро вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України. Дебют новачка «Черкаських Мавп» може відбутися уже завтра, у виїзній кубковій гри проти «Дніпра».

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