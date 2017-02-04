Экс-форвард Кривбасса подписал контракт с Черкаськими Мавпами

«Черкаські Мавпи» продовжують підсилювати свій склад напередодні вирішальної частини сезону. Сьогодні на трайаут до команди прибув бігмен – Дмитро Тихонов (1992р.н. 205 см). Екс-гравець «Кривбаса» може закрити позицію центрового та важкого форварда. Цього сезону Тихонов був одним із лідерів криворіжців. За 24 хвилини, які Дмитро проводив на майданчику він здобував у середньому 10 очок та 5.4 підбирання.



У своїй кар’єрі Тихонов виступав за збірні України U18 та U20. А в минулому сезоні у складі «Кривбаса» Дмитро вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України. Дебют новачка «Черкаських Мавп» може відбутися уже завтра, у виїзній кубковій гри проти «Дніпра».