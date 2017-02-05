НБА. Лэнь набрал шесть очков, победы Майами, Вашингтона и Кливленда

Вашингтон – Новый Орлеан 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)

В: Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), М-ф Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов) – старт; Убре (10), Смит (9), Берк (4), Саторански (4).

НО: Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Хилл (7), Хилд (6) – старт; Эванс (15), Каннингем (5), Гэллоуэй (3), Мур (2), Мотеюнас (0).



Атланта – Орландо 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)

А: Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Ховард (11 + 13 подборов), Бэйзмор (8) – старт; Дилэйни (12), Хамфрис (6), Данливи (5), Принс (5), Мускала (5), Скотт (2), Паттерсон (0), Бембри (0).

О: Гордон (16), Пэйтон (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов), Ибака (5) – старт; Грин (12), Огастин (8), Уотсон (8), Хезонья (4), Бийомбо (4), Рудеж (0).



Индиана – Детройт 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)

И: Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13) – старт; Джефферсон (13), Брукс (5), Робинсон (4), Эллис (3), Ньянг (2), Янг (0), Кристмас (0).

Д: М-с Моррис (19), Луэр (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь), Джексон (7), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Харрис (8), Буллок (6), Джонсон (5), Смит (4 + 6 передач), Бэйнс (4).



Майами – Филадельфия 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)

М: Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Бэббит (8), Макгрудер (0) – старт; Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10), Уайт (5), Хаслем (4), Уильямс (2), Рид (2).

Ф: Ильясова (21), Хендерсон (12), Макконнелл (11), Стаускас (8 + 6 передач), Ноэл (7 + 7 подборов) – старт; Холмс (12 + 9 подборов), Родригес (10), Луваву-Кабарро (9), Рэндл (8), Шарич (4).



Нью-Йорк – Кливленд 104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)

НЙ: Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Порзингис (9 + 8 подборов), Ноа (4) – старт; Эрнангомес (16), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Холидэй (3), Бэйкер (0), Вуячич (0).

К: Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Томпсон (12), Лиггинс (5), Шамперт (5 + 9 подборов) – старт; Фрай (14), Корвер (11), Джефферсон (5), Фелдер (4).



Юта – Шарлотт 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)

Ю: Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Гобер (8 + 15 подборов), Инглс (4 + 9 подборов), Диао (0) – старт; Джонсон (18), Экзам (11), Беркс (3), Фэйворс (2), Лайлс (1).

Ш: Уокер (18 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Батюм (11 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (7) – старт; Белинелли (13), Лэмб (12), Пламли (4 + 8 подборов), Робертс (2), Грэм (0).



Финикс – Милуоки 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)

Ф: Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Бледсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (10 + 8 подборов), Чендлер (5 + 13 подборов) – старт; Такер (13 + 7 перехватов), ЛЭНЬ (11:16 = 3/5 с игры, 1 подбор в нападении, 3 фола, "+/-" -17, 6 очков), Барбоза (4), Найт (2), Уильямс (1), Юлис (0), Джонс (0), Дадли (0).

М: Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Деллаведова (9), Снелл (6) – старт; Телетович (19), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13), Терри (8), Бизли (6), Вон (0), Мэйкер (0).



Сан-Антонио – Денвер 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)

СА: Леонард (19), Паркер (18), Олдридж (12), Дедмон (7), Грин (5) – старт; Симмонс (18), Джинобили (18), Миллс (10), Бертанс (7), Мюррей (4), Энтони (2), Ли (1), Андерсон (0).

Д: Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нельсон (8), Харрис (8), Фарид (4) – старт; Мюррэй (20), Нуркич (9 + 8 подборов), Мудиай (6), Бартон (6), Бизли (5), О’Брайант (5), Эрнангомес (5 + 7 подборов), Миллер (0).



Миннесота – Мемфис 99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)

М: Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Раш (5), Дженг (2 + 13 подборов) – старт; Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач), Бьелица (7), Олдрич (0).

М: Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Рэндолф (9 + 10 подборов), Харрисон (3) – старт; Картер (11), Дэниелс (11), Даглас (7 + 7 подборов), Райт (4).



Сакраменто – Голден Стэйт 109:106 OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)

С: Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Маклемор (10), Аффлало (2), Куфос (2) – старт; Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11), Лоусон (7), Ричардсон (2).

ГС: Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрэнт (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), МакГи (3) – старт; Ливингстон (8), Луни (4), Игудала (2), МакАду (2), Маккоу (0).