Кубок Украины. Днепр примет Черкасские Мавпы, Химик - Николаев

«Днепр» — «Черкасские Мавпы», 14:00

Первый матч в Черкассах между этими командами завершился минимальной победой гостей со счетом 81:80. Противостояние в этой паре еще до старта матчей 1/4 финала обещало быть самым интригующим и первая дуэль подтвердила это предположение сполна. Накануне кубкового матча и «Днепр», и «Черкасские Мавпы» смогли пополнить собственные ряды баскетболистами внезапно развалившегося «Кривбасса», так что пока не совсем понятна общая картина игрового рисунка обоих коллективов.

«Химик» — МБК «Николаев», 14:00

В южном дерби, пожалуй, особой интриги не будет. Даже если не брать в счет первую дуэль между этими командами, завершившуюся в Николаеве уверенной победой гостей со счетом 82:65, победа с большой долей вероятности достанется команде из Южного и в воскресенье. Уж слишком велика разница в классе между командами, особенно если учитывать кадровые потери в передней линии у муниципалов. Можно считать, что «Химик» уже является участником Финала четырех, если не произойдет какого-нибудь чуда. Напомним, что ранее путевку в решающий раунд завоевали «Будивельник» и одесская БИПА.