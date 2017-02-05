Кубок Украины. Химик и Днепр выходят в Финал четырёх

После чего выходной ? Они ещё ничего не сделали .

И завтра про него будет очередная новость. Ведь в понедельник он обещался озвучить принятое им ре...

Кукушонок там всем нашим поднасрет, давай в родное гнездо возвращайся и в АТО бегом. Хоть толк ка...

Толпа какая то разношерстная...Ветераны совсем не угадываются. По-моему я их видел возле Барабашо...

о, Слава Шевчук уже за ветеранов гоняет)))

Так он в этой чебуречной от болел Райо прячется. Ну все правильно делает, в толпе не страшно.