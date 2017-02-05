Кубок Украины. Химик и Днепр выходят в Финал четырёх

«Химик» - МБК «Николаев» 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17)
«Химик»: Смит (16), Сидоров (14 + 3 перехвата), Конев (2), Павлов (10), Лав (4 + 8 подборов + 5 передач) - старт; Рябчук (12 + 5 подборов), Петров (11 + 4 передачи), Беджарано (10 + 5 подборов + 3 перехвата), Беликов (7), Антипов (6 + 9 подборов), Ковалев (5), Прокопенко (2 + 5 передач).
МБК «Николаев»: Хохоник (4), Иванов (8), Мусиенко (8), Лебединцев (10 + 6 подборов), Швец (6 + 9 подборов) - старт; Галенко (10), Тонченко (8 + 5 передач + 4 потери), Онуфриев (5), Бобров (3).
«Днепр» – «Черкаськи Мавпы» – 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19)
«Днепр»: Мишула (15 + 5 подборов), Закурдаев (8 + 4 передачи), Месяц (7), Тимофеенко (13 + 9 подборов), Загреба (7 + 7 подборов – 4 потери) – старт; А. Дзюба (9), Ткачук, Шундель (3), Глебов (4 + 3 перехвата)
«Черкаськи Мавпы»: Руслов, Сизов (7 + 7 подборов), Кальниченко (9), Чумаков (4), Ившин (4 + 5 подборов) – старт; Кольченко (22 + 4 передачи – 4 потери), Давыдюк, Кобец (5), С. Дэвис (3 + 8 подборов), Бояркин (6), Тихонов
Автор — Евгений Рыбаченко, Sport.ua
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