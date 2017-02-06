НБА. 42 очка Уэстбрука приносят Оклахоме победу над Портлендом

«Бостон» – «Клипперс» – 107:102 (29:19, 27:28, 25:20, 26:35)
«Бостон»: А. Томас (28 + 8 передач), А. Джонсон (13 + 6 подборов), Хорфорд (13 + 15 подборов + 6 передач)
«Клипперс»: Гриффин (23 + 8 подборов + 4 передачи), Кроуфорд (23 + 5 передач), Фелтон (16 + 5 подборов + 4 передачи)
«Бруклин» – «Торонто» – 95:103 (24:26, 19:29, 20:20, 32:28)
«Бруклин»: Б. Лопес (20 + 7 подборов), Килпатрик (18 + 5 подборов), Т. Букер (15 + 10 подборов)
«Торонто»: Валанчюнас (22 + 5 подборов), Росс (17), Кэрролл (15 + 5 подборов)
«Оклахома-Сити» – «Портленд» – 105:99 (24:16, 22:36, 25:21, 34:26)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (42 + 8 передач), Оладипо (24 + 13 подборов), Роберсон (14 + 11 подборов)
«Портленд»: Лиллард (29 + 7 подборов), С. МакКоллум (19 + 8 подборов), Мэйсон Пламли (13)
Источник — Sport.ua
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