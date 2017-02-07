Пол Пирс попрощался с Бостоном и болельщиками

Форвард «Клипперс» Пол Пирс провел свой последний поединок в Бостоне на паркете TD Garden. По этому случаю баскетболист был включен в стартовый состав команды из Лос-Анджелеса. Перед стартовым вбрасыванием мяча болельщики «Бостона» встретили отыгравшего за команду 15 сезонов форварда аплодисментами и скандированием в честь игрока.

Форвард назвал матч в Бостоне прощанием с родным клубом и всей лигой. Матч завершился прекрасным моментом – Пирс вышел на последние секунды и реализовал трехочковый, а фанаты стоя аплодировали баскетболисту. Хороший прощальный матч для Пола.

Попович уже первый

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вышел на первое место в лиге по победам с одной командой. Победа «Сан-Антонио» над «Денвером» стала для главного тренера техасцев 1128-й за карьеру. Он на одну победу опередил Джерри Слоана. В общем списке по победам в качестве тренера Попович занимает 7-е место. На шестой строчке Фил Джексон (1155).

Лэнь все еще без дополнительных минут и на чемоданах

На неделе Алексей Лэнь провел четыре поединка и снова не получил большого количества игрового времени от наставника «Финикса». Больше всего времени украинский центровой получил в поединке против «Мемфиса», в котором наш баскетболист отыграл 21 минуту, за которые набрал шесть очков и сделал семь подборов при одном блок-шоте. В играх против «Клипперс», «Сакраменто» и «Милуоки» украинец получил 6, 16 и 11 минут соответственно. Самым результативным получился поединок против «Бакс», в котором Лэнь набрал шесть пунктов.

Хотя контракт Алексея истекает летом уже сейчас может решиться судьба нашего баскетболиста именно в «Санс». Посреди недели появилось сообщение, что украинец может стать частью сделки между «Финиксом» и «Сакраменто», главным лицом которого должен был стать ДеМаркус Казинс. «Санс» также должны были бы отдать Ти Джей Уоррена и два будущих пика первого раунда. Однако в итоге руководство «Сакраменто» сообщило, что это всего лишь слухи.

«Финиксу» нужно уже сейчас решать судьбу украинца. Если он им не нужен, то нужно обменивать, так как летом Лэнь станет свободным агентом, хотя «Санс» и могут повторить любое предложение другого клуба, но если ты не рассчитываешь на исполнителя, то зачем повторять предложение. В таком случае было бы правильнее обменять украинца и получить хоть что-то за него. Если на Лэня рассчитывают, нужно давать ему играть, а не мариновать на лавке, тем более ясно, что «Финикс» снова мимо плей-офф.

Стивенс будет руководить «Востоком»

Наставник «Бостона» Брэд Стивенс будет руководить командой «Востока» в Матче всех звезд в Новом Орлеане. Это стало возможным после очередного поражения «Торонто», который теперь на сможет настичь «Селтикс» до Звездного уик-энда. По правилам НБА командами в Матче звезд руководят главные тренеры лучших клубов конференций, но Тайрон Лю из «Кливленда» не может участвовать в Матче звезд второй сезон подряд.

«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина

«Хьюстон» официально вывел из обращения 11-й номер Яо Мина. Торжественная церемония состоялась перед матчем с «Чикаго». Центровой был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002 и провел в составе команды девять сезонов. Китаец восемь раз становился участником Матча всех звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона. Игрок завершил карьеру в 2011 году.

Проблемы в «Чикаго» продолжаются

Еще не завершились разговоры о проблемах между игроками в «Чикаго», как появились новые разногласия в составе «Быков». Игроки клуба подозревают, что в команде есть информатор, который докладывает менеджменту клуба о происходящем в раздевалке. Тень пала на ассистент главного тренера Рэнди Брауна. Сам Браун категорически отверг подобные предположения: «Я бы никогда не стал нарушать подобные неписаные правила. Раздевалка – для игроков. Я ничего никому не рассказывал», – сказал Браун. Обстановка в середине коллектива явно не самая лучшая.

Очередной рекорд Леброна

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс по итогам матча с «Нью-Йорком» сумел достичь отметки в 28 020 очков в возрасте 32 лет и 36 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим планку в 28 000 очков. Предыдущим рекордсменом был Коби Брайант, добившийся такого результата в 33 года и 131 день.





Самые забавные моменты недели

Виктор ЯРЕМУС