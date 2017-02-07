Один з провідних гравців розформованого БК «Кривбас» (Кривий Ріг) Дмитро Липовцев приєднався до свого тренера Валерія Плеханова, який нещодавно очолив БК «ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG» і буде захищати кольори команди свого рідного міста.
Дмитро Липовцев народився 8 жовня 1986 року в Запоріжжі. Позиція - форвард. Зріст - 203 см, Вага- 95 кг.
Виступав за команди «Авіастар» (Запоріжжя), «Мусон» (Севастополь), «Говерла» (Івано-Франківськ), «Кривбас» (Кривий Ріг).
В сезоні 2012/2013 років визнавався MVP Вищої ліги України (статистика - 17 очок та 7 підбирань за гру). В сезоні 2015/2016 років був фіналістом Кубку України та бронзовим призером української Суперліги (статистика в Суперлізі - 12 очок та 6 підбирань за гру).
Источник — БК Запорожье-ZOG
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