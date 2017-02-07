НБА. Лэнь играет, Финикс уступает Нью-Орлеану

«Нью-Орлеан» – «Финикс» – 111:106 (29:21, 18:21, 30:32, 34:32)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (34 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Дрю Холидэй (30 + 9 подборов + 7 передач)
«Финикс»: Уоррен (20), Бледсо (14 + 8 подборов + 5 передач), Д. Букер (14 + 5 передач)
Украинский центровой Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 9 минут набрал 2 очка (1/4 двухочковых), совершил 5 подборов (1 в нападении) и поставил 1 блок-шот.
«Вашингтон» – «Кливленд» – 135:140 ОТ (32:26, 25:28, 25:32, 38:34, 15:20)
«Вашингтон»: Бил (41 + 8 передач), Портер (25 + 6 подборов), Уолл (22 + 12 передач)
«Кливленд»: Лав (39 + 12 подборов), Джеймс (32 + 7 подборов + 17 передач), Ирвинг (23 + 5 передач)
«Индиана» – «Оклахома-Сити» – 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)
«Индиана»: Джордж (21 + 8 подборов), Д. Тиг (17), Г. Робинсон (14)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 9 передач), С. Адамс (15 + 9 подборов), Оладипо (14)
«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 89:74 (17:14, 23:26, 29:25, 20:9)
«Мемфис»: М. Газоль (15 + 8 подборов), З. Рэндольф (15 + 6 подборов), Конли (12 + 9 передач)
«Сан-Антонио»: Д. Ли (14), Олдридж (13 + 10 подборов), Дэнни Грин (12 + 8 подборов)
«Торонто» – «Клипперс» – 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27)
«Торонто»: ДеРозан (31), Лаури (24 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов)
«Клипперс»: Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач), Риверс (22), Спейтс (15)
«Атланта» – «Юта» – 95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)
«Денвер» – «Даллас» – 110:87 (29:24, 30:13, 23:30, 28:20)
«Детройт» – «Филадельфия» – 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)
«Миннесота» – «Майами» – 113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)
«Нью-Йорк» – «Лейкерс» – 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)
«Сакраменто» – «Чикаго» – 107:112 (11:27, 34:33, 24:25, 38:27)
Источник — basket-planet.com
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