НБА. Лэнь играет, Финикс уступает Нью-Орлеану

Спочатку виходить стаття про погашення заборгованостей, а через пару годин виходить стаття про зн...

Взагалі то Баланюк.Знаю що продали Лучкевича і Блізніченка, а Баланюка куди продали?

Жана Беленюка?) ну да,со всеми! Если у одного Зозули,по слухам,долг около 0.5 млн уе. Что уже гов...