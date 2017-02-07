Женский Евробаскет: начинаем против сборной Чехии

Стало известно расписание поединков группового турнира чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, который в июне пройдет в Чехии. Наша сборная стартует с матча как раз против хозяек турнира. Кроме Украины и Чехии, в группе А также оказались команды Венгрии и Испании.
Расписание встреч группы А:
16 июня
19:00 Украина - Чехия
21:30 Венгрия - Испания
17 июня
16:00 Испания - Украина
19:00 Чехия - Венгрия
19 июня
13:30 Венгрия - Украина
19:00 Чехия - Испания
Источник — Sport.ua
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