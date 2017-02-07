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Игорь Зайцев возвращается в Польшу

Украинский баскетболист продолжит карьеру в клубе «Роза Радом»

  • 07.02.2017 14:15
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basquetmanresa.com. Игорь Зайцев
© basquetmanresa.com. Игорь Зайцев

Бигмэн сборной Украины Игорь Зайцев продолжит карьеру в польском клубе «Роза Радом». Именно в этой команде Зайцев более чем успешно отыграл прошлый сезон, будучи одним из лучших легионеров польского чемпионата.

Предыдущим клубом Игоря была испанская «Манреса», однако каталонцы не стали продлевать двухмесячный контракт украинца. В составе «Манресы» Зайцев отыграл семь матчей, в которых набирал 3,0 очка и делал 2,6 подбора в среднем за 14,1 минуты на площадке.

Отметим, что сезон украинец начинал в польском «Штельмете», однако в ноябре покинул команду и перебрался в Испанию.

Источник — Планета Баскетбол

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