Игорь Зайцев возвращается в Польшу

Бигмэн сборной Украины Игорь Зайцев продолжит карьеру в польском клубе «Роза Радом». Именно в этой команде Зайцев более чем успешно отыграл прошлый сезон, будучи одним из лучших легионеров польского чемпионата.



Предыдущим клубом Игоря была испанская «Манреса», однако каталонцы не стали продлевать двухмесячный контракт украинца. В составе «Манресы» Зайцев отыграл семь матчей, в которых набирал 3,0 очка и делал 2,6 подбора в среднем за 14,1 минуты на площадке.



Отметим, что сезон украинец начинал в польском «Штельмете», однако в ноябре покинул команду и перебрался в Испанию.