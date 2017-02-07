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Евгений МУРЗИН: «Должен лично встретиться с Лэнем и Боломбоем»

Главный тренер сборной Украины – о комплектации команды на Евро-2017

  • 07.02.2017 15:12
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fbu.ua. Евгений Мурзин (слева) и Александр Лохманчук
© fbu.ua. Евгений Мурзин (слева) и Александр Лохманчук

Наставник сборной Украины планирует лично встретиться со всеми кандидатами в национальную команду.

«Лэнь? По нашей договоренности с Михаилом Бродским я лично с ним поеду встретиться и пообщаться. Я планирую такую ​​встречу. И есть подтверждение от президента ФБУ, что это произойдет после того, как я поеду еще на одну стажировку в Испанию, в Валенсию. Я встречусь там с нашими ребятами - это и Кравцов, и Пустовой, и Зайцев, и Герун, и Орлов. Поеду, пообщаюсь. Затем заеду к Сергею Гладырю - это тоже является одной из целей поездки. Пообщаюсь со Звезданом Митровичем, узнаю о состоянии Гладыря и получу ответ - сможет ли он выступить за сборную или нет. Пообщаюсь лично. И после этого я поеду в США на встречу с нашими представителями в НБА. Я очень заинтересован и в Лэне, и в Боломбое, хочу посмотреть Близнюка с Сахнюком, а также переговорить с Михайлюком. Это у меня в планах и я убежден, что все получится».

«На сегодня есть диалог с Пухом Джеттером. Он не говорит ни да, ни нет. Он хочет играть за сборную Украины, но на 100 процентов ответить не может. 50 на 50. Да, Джетер - хороший игрок, но его возраст -  ему 34 года. Это уже, наверне, не тот Пух Джеттер. Но все зависит от его решения - мы с ним ведем переговоры. Главный менеджер сборной Андрей Лебедев регулярно с ним переписывается. Тот четко не определился, интересуется составом команды, кто в ней будет играть». - сказал Мурзин.

Чемпионат Европы по баскетболу состоится с 31-го августа по 17-е сентября в четырех странах – Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Сборная Украины на групповом этапе выступит в Израиле. Соперники нашей сборной  в группе B – Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия. 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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