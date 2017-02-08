НБА. 32 очка Макколлума принесли Портленду победу над Далласом

«Даллас» – «Портленд» – 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)
«Даллас»: Х. Барнс (26 + 5 подборов), Новицки (25 + 5 подборов), Мэттьюс (23 + 5 передач)
«Портленд»: С. Макколлум (32), Лиллард (29 + 5 подборов + 6 передач), Мэйсон Пламли (12 + 15 подборов)
«Хьюстон» – «Орландо» – 128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)
«Хьюстон»: Харден (25 + 6 подборов + 13 передач), Ариза (20 + 7 подборов + 4 передачи), Э. Гордон (18)
«Орландо»: Ибака (28 + 8 подборов), Фурнье (21), Вучевич (14 + 19 подборов + 4 передачи)
«Шарлотт» – «Бруклин» – 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)
«Шарлотт»: Батюм (17 + 8 подборов + 4 передачи), Уокер (17 + 5 передач), Белинелли (17)
«Бруклин»: Боян Богданович (22 + 5 подборов), Б. Лопес (20 + 5 подборов + 4 блок-шота), Джо Харрис (12)
Источник — Sport.ua
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