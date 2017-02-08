НБА. 32 очка Макколлума принесли Портленду победу над Далласом

Ну если его в зборную будут вызывать ето пздц

"ватан",а когда европейцы пишут "путлер убийца" и фашизм=рашизм -россия осозн...

Красавцы! Только когда на Украине, наконец, осознают то, что европейцы открыто пишут на баннерах,...

Да какой чихать , ты что , а деньги кто вернёт ?

Нічого дивного не бачу. Тут ще й українською мовою гидують.

Сынок, подучи русский, правописание. Пригодится на стройках Подмосковья.