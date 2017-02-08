Деннис Родман осужден на три года условно

П'ятиразовий чемпіон НБА Денніс Родман засуджений до трьох років умовно і 30 годин громадських робіт за провокування ДТП, повідомляє Reuters.



Колишньому гравцеві «Чикаго» та «Детройта» також були пред'явлені звинувачення в порушенні правил водіння, перетині розділової смуги, їзді по смузі зустрічного руху, водінні без відповідної ліцензії та надання поліції неправдивої інформації. Екс-баскетболіст повністю визнав свою провину. При цьому обвинувачення у втечі з місця події було знято.



Інцидент стався 20 липня 2016 року на шосе біля міста Санта-Ана. Позашляховик Родмана о пів на першу ночі виїхав на зустрічну смугу, що змусило автомобіль який їхав йому на зустріч зробити небезпечний маневр, щоб уникнути аварії. За словами адвоката знаменитого форварда, інцидент стався на погано розміченій ділянці траси.