Кирилл ФЕСЕНКО: «Ехал в Италию с опаской, но все складывается неплохо»

Кирилл Фесенко относится к тем нашим немногочисленным землякам, которые чувствуют себя в своем зарубежном клубе достаточно комфортно. В последних коллективах для украинского центрового все складывалось по-разному, но он неизменно отправлялся дальше, искать свою команду и, судя по всему, нашел.



- Кирилл, привет, как тебе Италия?

- Отлично! Команда приняла очень позитивно, а фанаты - это отдельный разговор. Для «Авеллино» это реальный шестой игрок, обеспечивающий потрясающую поддержку. И вообще нужно сказать, что влюбился в Италию с ее атмосферой, кухней, людьми… Пожалуй, единственная проблема - виза для жены, но и с этой сложностью пытаемся справиться.

Если говорить о коллективе, то здесь каждый на своем месте и знает, что от него хотят получить. Очень много делаем вместе, и речь идет не только о спортивной составляющей. Командные ужины, встречи целыми семьями - это то, что происходит на постоянной основе. Что-то похожее было в «Автодоре», ну и, конечно, в «Юта Джаз», где Дерон Уильямс делал максимум для того, чтобы всех сплотить. Ах да, у нас отличный, опытнейший капитан - Маркус Грин, который хоть и является второй опцией на позиции плеймейкера, но обладает непререкаемым авторитетом. При этом я еще ни разу не слышал, чтобы он повысил голос.

- Ты сделал акцент уже на втором капитане, потому что тебе близка эта тема?

- Возможно. Маркус знает, что я капитан сборной Украины, бывает, обсуждаем наш функционал. Мне однозначно есть чему поучиться и некоторые его рекомендации без преувеличения можно назвать «золотыми»!

- Судя по тому, как хорошо у тебя идут дела, ты нашел свою команду?

- Наверное, звезды сошлись. Мне нужен был клуб с претензией на медали, где каждый выкладывается на всю катушку, а тренеру необходим был классический центр. Если честно, ехал сюда с опаской, так как знал, что «Авеллино» играет в очень быстрый баскетбол. Но, как видишь, все складывается неплохо, а наш наставник сумел нащупать ту тонкую грань между тягучим позиционным нападением и быстрым баскетом, где многое зависит уже от моей первой передачи.

- Как тренировочный процесс? Выделил бы что-то?

- У нас есть обязательная часть тренировок и, так сказать, по желанию. Многие используют дополнительные занятия и тренерский штаб этому способствует. Прийти поработать с тобой в выходной день? Никаких проблем. К слову, мне удалось подтянуть свой штрафной бросок, тьфу-тьфу-тьфу.

- Хотел бы остаться в Италии и на следующий сезон?

- Ну если бы позвали в Кливленд, наверное, сорвался бы (смеется). Жизнь спортсмена непредсказуема и никто не может сказать, что случится завтра. Конечно же, допускаю свое появление в каком-то еще клубе, но «Авеллино» стоит особняком - однозначно.

- За последнее время в СМИ неоднократно всплывала тема сборной…

- Ух, уже не могу дождаться лета и сборов. Знаешь, для меня это как встреча одноклассников, которая длится 2,5 месяца. Скучаю по людям, с которыми мы давно знакомы и играем вместе. Однако меня удивляет весь этот ажиотаж вокруг наших ребят за океаном и размышления о том, помогли бы они сборной или нет. Кого-то готовы уже сейчас добавить в список 12-ти… Подождите, а как быть с теми, кто добывал право выступать на Евро, кто жертвовал своим отпуском и временем с семьей, играл с Косово и Болгарией, пахал на тренировках в жару, расходовал нервные клетки? Выступление в сборной не проходит просто так. Я лишь через полтора месяца пришел в себя и набрал форму, тогда как клуб требует от тебя максимальной отдачи и имеет на это право, выплачивая зарплату. Мне кажется, что в состав сборной нельзя приглашать никого. На тренировочный сбор - пожалуйста, а там давай доказывай свою состоятельность и готовность. Как минимум, это продемонстрирует уважение к тем, что выступал в цветах сборной на отборе.

У нас не самая легкая группа, но какой смысл рассчитывать на какой-то фарт при жеребьевке, если ты нацелен на максимальный результат? Хочу лета, первых сборов, а попаду или нет в состав - решение тренера.