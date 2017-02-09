Суперлига. Волыньбаскет – Политехник: битва аутсайдеров. Анонс

В четверг любители баскетбола смогут наблюдать лишь за одним матчем украинской Суперлиги, в рамках которого встретятся аутсайдеры чемпионата - «Волыньбаскет» и «Политехник». Команды занимают девятую и десятую строчки соответственно, имея в своем активе по 3 и 2 победы. Лучане последний раз выигрывали семь туров назад, сенсационно одержав победу на домашнем паркете над «Днепром». Команда еще в конце минувшего года столкнулась с проблемами финансового характера и была большая вероятность ее дальнейшего отсутствия в чемпионате. Тем не менее, «Волыньбаскет» остается на плаву и продолжает борьбу в Суперлиге.

Что касается их соперников, то «Политехник» крайний матч выиграл у «Кремня», опередив соперника на одно очко. Далее последовали поражения от команд из Южного и Одессы, что было довольно прогнозируемо. Справедливости ради стоит отметить, что БИПе харьковчане уступили лишь в овертайме, да и в целом смогли дать конкурентный бой более грозному сопернику. В предстоящем матче в Луцке нас ожидает очень интересная борьба, несмотря на статус аутсайдеров для команд по ходу текущего сезона. «Волыньбаскет» здорово может упереться на домашнем паркете, а «Политехник» выглядит немного сильнее по ростеру, так что шансы на успех, пожалуй, равны.