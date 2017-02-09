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НБА. Финикс проиграл Мемфису, Лэнь заработал 11 очков

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 09.02.2017 09:21
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«Мемфис» – «Финикс» – 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)
«Мемфис»: Конли (23 + 5 передач), М. Газоль (19 + 7 подборов), Дэниелс (14)
«Финикс»: Д. Букер (20), Бледсо (16), Лэнь (11 + 5 подборов + 2 блок-шота)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 28 минут набрал 11 очков (4/7 двухочковых, 1/1 трехочковых), совершил 5 подборов (1 в нападении), сделал 1 перехват и поставил 2 блок-шота при 2 потерях и 5 фолах.

«Голден Стейт» – «Чикаго» – 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (28 + 6 подборов), Дюрэнт (22 + 10 подборов + 7 передач), Др. Грин (19 + 8 подборов + 6 передач)
«Чикаго»: Р. Лопес (17 + 10 подборов), Т. Гибсон (15 + 9 подборов), Рондо (12 + 6 подборов + 8 передач)

«Индиана» – «Кливленд» – 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35)
«Индиана»: Майлс (23), Д. Тиг (22 + 14 передач), Джордж (22 + 8 подборов + 6 передач)
«Кливленд»: Ирвинг (29 + 7 передач), Корвер (29), Джеймс (25 + 6 подборов + 9 передач)

«Сакраменто» – «Бостон» – 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)
«Сакраменто»: Д. Коллисон (26 + 5 передач), М. Барнс (14 + 11 подборов), Коли-Стайн (14)
«Бостон»: А. Томас (26 + 7 передач), А. Джонсон (14), Хорфорд (10 + 6 подборов)

«Филадельфия» – «Сан-Антонио» – 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29)
«Филадельфия»: Окафор (20 + 8 подборов), Шарич (20), Ковингтон (18 + 6 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (32 + 6 подборов + 5 передач), Т. Паркер (18 + 5 передач), Олдридж (15 + 10 подборов)

«Атланта» – «Денвер» – 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)

«Бруклин» – «Вашингтон» – 110:114 ОТ (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14)

«Детройт» – «Лейкерс» – 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)

«Милуоки» – «Майами» – 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)

«Миннесота» – «Торонто» – 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)

«Нью-Йорк» – «Клипперс» – 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)

«Нью-Орлеан» – «Юта» – 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37)

Источник — basket-planet.com

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