Во время матча «Мемфис» – «Финикс» (110:91) произошла стычка с участием игроков обеих команд, которую спровоцировали Трой Дэниелс и Девин Букер.

Дэниелс забил 3-очковый с фолом Букера, после чего защитники вступили в словесную перепалку, а затем к ним присоединились одноклубники.

По итогам инцидента технические фолы получили игроки «Гризлис» Дэниелс и ДжаМайкл Грин, а также представители «Финикса» Букер, Тайлер Юлис, Алан Уильямс и Маркиз Крисс. Дэниелс, Юлис и Крисс были удалены.

Центровой «Санс» Алексей Лэнь, который поучаствовал в эпизоде со скамейки, может получить дисквалификацию.







