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Лэня могут дисквалифицировать за стычку

В матче НБА «Мемфис» – «Финикс» произошла массовая разборка среди игроков

  • 09.02.2017 17:59
  • 668 просмотров
  • 3 комментария
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Xsport. «Мемфис» – «Финикс»
© Xsport. «Мемфис» – «Финикс»
Во время матча «Мемфис» – «Финикс» (110:91) произошла стычка с участием игроков обеих команд, которую спровоцировали Трой Дэниелс и Девин Букер.
 
Дэниелс забил 3-очковый с фолом Букера, после чего защитники вступили в словесную перепалку, а затем к ним присоединились одноклубники.
 
По итогам инцидента технические фолы получили игроки «Гризлис» Дэниелс и ДжаМайкл Грин, а также представители «Финикса» Букер, Тайлер Юлис, Алан Уильямс и Маркиз Крисс. Дэниелс, Юлис и Крисс были удалены.
 
Центровой «Санс» Алексей Лэнь, который поучаствовал в эпизоде со скамейки, может получить дисквалификацию.



 

Источник — Basket.com.ua

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Комментарии
    Валентин Невидемский
    online
      Валентин Невидемский, 09.02.2017 18:33
    0
    Финикс выглядят жалко. В ответ на забитый 3 с фолом просто нечего предоставить
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    Серхіо Агуеро
      Серхіо Агуеро, 09.02.2017 18:49
    -3
    Для чого стільки новин про Леня? Він жодного разу не грав за збірну і навряд що буде
    Звичайний баскетболіст з НБА а новини про нього кожен день
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    Житель Донбасса
    online
      Житель Донбасса, 09.02.2017 19:25
    0
    За молодежку играл.
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