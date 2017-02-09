Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем Чемякин перешел в МБК Николаев

Украинский центровой вернулся из чемпионата Грузии

  • 09.02.2017 20:49
  • 30 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua. Артем Чемякин
© fbu.ua. Артем Чемякин

Український центровий Артем Чемякін продовжуватиме сезон в Суперлізі Парі-Матч у складі «Миколаєва».

Останнім клубом українця був грузинський «Руставі», куди він переїхав у грудні минулого року з «Волиньбаскета».

У Луцьку цього сезону Чемякін встиг зіграти 11 матчів, у яких набирав у середньому 13,2 очка, 7,8 підбирання за поєдинок.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.