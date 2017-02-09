Артем Чемякин перешел в МБК Николаев

Український центровий Артем Чемякін продовжуватиме сезон в Суперлізі Парі-Матч у складі «Миколаєва».

Останнім клубом українця був грузинський «Руставі», куди він переїхав у грудні минулого року з «Волиньбаскета».

У Луцьку цього сезону Чемякін встиг зіграти 11 матчів, у яких набирав у середньому 13,2 очка, 7,8 підбирання за поєдинок.