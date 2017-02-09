Суперлига. Волыньбаскет уверенно справился с Политехником

Будут знать как наших трогать

ZpoRt Ты реально болен парень Если так рассуждать то ЗОРЯ И ОЛИМПИК тоже не Украинские ко...

А хто у нас рыжий убийтса меховых жывотных? Суркис? Так ему и расскажи. Сигару там с ним покури н...

Расскажи это рыжему убийце и по-совместительству президенту этого клуба