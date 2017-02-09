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Суперлига. Волыньбаскет уверенно справился с Политехником

Луцкие баскетболисты оставляют харьковчан на последней строчке турнирной таблицы

  • 09.02.2017 22:09
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fbu.ua
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«Волыньбаскет» — «Политехник» 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19) — полная статистика
 
«Волыньбаскет»: Тимощук (15 + 8 подборов + 4 передачи), Федчук (5), Дейна (0 + 4 подбора + 4 потери), Рудаков (13 + 9 подборов + 4 потери), Дикий (15 + 8 подборов + 6 передач) — старт; Глушко (2), Шкондя, Полюляк (15 + 9 передач + 3 перехвата), Моторчук (3), Бедлинский. 
«Политехник»: Сайниев (5 + 6 подборов + 4 потери), Арабаджи (25), Козлов (10), Рочняк (12), Столикер (2 + 5 подборов) — старт; Колотилов (15), Сухарь (2), Чугунов, Павленко, Бест (2 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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