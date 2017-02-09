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Химик сыграет с Днепром в полуфинале Кубка Украины

Вторую пару составят «Будивельник» и БИПА

  • 09.02.2017 22:38
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Сьогодні, 9 лютого, відбулася церемонія жеребкування Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України. Турнірну долю учасників цієї стадії змагань визначив сліпий жереб.

Пари 1/2 фіналу виглядають так:
1 пара:  Хімік – Дніпро
2 пара:  Будівельник – БІПА

Місце проведення Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України – Київський Палац спорту. Обидва півфінальних поєдинки відбудуться у п’ятницю, 24 лютого. Перша пара розпочне суперництво о 17:00, друга – о 19:30.

Переможці півфінальних протистоянь визначать учасників головного матчу за почесний трофей. Фінал відбудеться 25 лютого о 16:00.

Чинним володарем Кубка України є южненський Хімік.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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