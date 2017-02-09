Химик сыграет с Днепром в полуфинале Кубка Украины

Сьогодні, 9 лютого, відбулася церемонія жеребкування Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України. Турнірну долю учасників цієї стадії змагань визначив сліпий жереб.
Пари 1/2 фіналу виглядають так:
1 пара: Хімік – Дніпро
2 пара: Будівельник – БІПА
Місце проведення Фіналу чотирьох FreezeOil Кубка України – Київський Палац спорту. Обидва півфінальних поєдинки відбудуться у п’ятницю, 24 лютого. Перша пара розпочне суперництво о 17:00, друга – о 19:30.
Переможці півфінальних протистоянь визначать учасників головного матчу за почесний трофей. Фінал відбудеться 25 лютого о 16:00.
Чинним володарем Кубка України є южненський Хімік.
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.