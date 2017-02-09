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Экс-звезда Нью-Йорка Оукли арестован за стычку с владельцем команды

Инцидент случился во время матча с «Клипперс»

  • 09.02.2017 22:51
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Экс-звезда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли был арестован после стычки с владельцем «Никс» Джеймсом Доланом. Оукли купил билет в нескольких рядах от места Долана и во время матча регулярного чемпионата с «Клипперс» начал вслух высказывать свое мнение о владельце. После этого охрана Долана вывела бывшего игрока с арены, надела на него наручники и передала полиции. При этом болельщики на трибунах скандировали «Оукли», а игроки обеих команд отвлеклись, чтобы понаблюдать за развитием событий.

Сам Оукли утверждает, что ничего не говорил в адрес Долана, а только сопротивлялся попыткам охраны вывести его.

Источник — Планета Баскетбол

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