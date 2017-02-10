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НБА. Оклахома-Сити одолела Кливленд, Уэстбрук оформил трипл-дабл

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 10.02.2017 13:14
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«Даллас» – «Юта» – 112:105 ОТ (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
«Даллас»: Х. Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Сет Карри (16 + 5 подборов + 4 передачи)
«Юта»: Хэйуорд (36), Инглс (16 + 5 подборов + 5 передач), Гобер (15 + 15 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Кливленд» – 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач), Оладипо (23 + 7 подборов), С. Адамс (20 + 13 подборов)
«Кливленд»: Ирвинг (28 + 4 передачи), Джеймс (18 + 5 подборов + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов)

«Орландо» – «Филадельфия» – 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)
«Орландо»: Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16)
«Филадельфия»: Шарич (24 + 8 подборов), Ильясова (16), Стаускас (13 + 5 подборов + 5 передач)

«Шарлотт» – «Хьюстон» – 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)
«Шарлотт»: Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 5 подборов + 5 передач), М. Уильямс (12 + 7 подборов)
«Хьюстон»: Харден (30 + 11 подборов + 8 передач), Беверли (17), Хэррелл (15)

«Портленд» – «Бостон» – 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)
«Портленд»: Лиллард (28 + 6 подборов + 7 передач), Амину (26 + 5 подборов), С. МакКоллум (20 + 4 передачи)
«Бостон»: А. Томас (34 + 4 передачи), Смарт (18 + 6 подборов + 5 передач), Джейлен Браун (14 + 7 подборов)

Источник — basket-planet.com

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