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Суперлига. Мавпы и Запорожье попробуют отомстить за кубковые неудачи

В пятницу в украинской баскетбольной Суперлиге будет сыграно три матча

  • 10.02.2017 13:49
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Суперлига. Мавпы и Запорожье попробуют отомстить за кубковые неудачи
БК «Запорожье-ZOG» - «Будивельник»
 
Неделей ранее команды встречались между собой в четвертьфинале Кубка Украины и тогда уверенную викторию одержали столичные баскетболисты. Хотя ответный домашний матч складывался для подопечных Евгений Мурзина не так-то и просто. В 3-ей четверти запорожская команда вышла вперед, и показалось, что возможна сенсация. Однако затем атакующий пыл Буренко и компании куда-то исчез, да и оборона дала сбой, в результате победа осталась за киевлянами. Наверняка новый наставник «Запорожье» Валерий Плеханов сделал правильные выводы после поражения своей команды в столице Украины, и сегодня вместе со своими подопечными попробует реваншироваться перед родной публикой. И все же фаворитом предстоящего поединка считаются баскетболисты «Будивельника», которые ныне ведут борьбу за лидерство в Суперлиге. 
 
«Химик» - МБК «Николаев»
 
Южненцы и «корабелы» в нынешнем сезоне решают совершенно разные турнирные задачи, поэтому речь о победителе сегодняшнего матча фактически не вызывает сомнений. В прошлые выходные подопечные Виталия Степановского в рамках ответного поединка 1/4 финала Кубка Украины разгромили «Николаев» с разницей в 37 очков и намерены закрепить данный успех уверенным триумфом и в регулярном чемпионате. Подписание «муниципалами» центрового Артема Чемякина придаст николаевской команде уверенности на щитах, однако бороться за победу в Южном ей будет невероятно сложно. 
 
 
«Днепр» - «Черкасские Мавпы»
 
В минувшие выходные «днепряне» справились с задачей выхода в «Финал четырех» Кубка Украины, вырвав победу у «обезьян» в заключительной четверти. Очные встречи данных команд всегда принципиальны, что должен продемонстрировать и предстоящий поединок, который пройдет на домашнем паркете дружины Дениса Журавлева. Однозначно, борьба в данном матче будет вестить до последних минут и гарантирует болельщикам интригу, несмотря на то, что фаворитом на бумаге значится «Днепр».     
 

Источник — Sport.ua

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