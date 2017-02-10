Суперлига. Мавпы и Запорожье попробуют отомстить за кубковые неудачи

БК «Запорожье-ZOG» - «Будивельник»

Неделей ранее команды встречались между собой в четвертьфинале Кубка Украины и тогда уверенную викторию одержали столичные баскетболисты. Хотя ответный домашний матч складывался для подопечных Евгений Мурзина не так-то и просто. В 3-ей четверти запорожская команда вышла вперед, и показалось, что возможна сенсация. Однако затем атакующий пыл Буренко и компании куда-то исчез, да и оборона дала сбой, в результате победа осталась за киевлянами. Наверняка новый наставник «Запорожье» Валерий Плеханов сделал правильные выводы после поражения своей команды в столице Украины, и сегодня вместе со своими подопечными попробует реваншироваться перед родной публикой. И все же фаворитом предстоящего поединка считаются баскетболисты «Будивельника», которые ныне ведут борьбу за лидерство в Суперлиге.

«Химик» - МБК «Николаев»

Южненцы и «корабелы» в нынешнем сезоне решают совершенно разные турнирные задачи, поэтому речь о победителе сегодняшнего матча фактически не вызывает сомнений. В прошлые выходные подопечные Виталия Степановского в рамках ответного поединка 1/4 финала Кубка Украины разгромили «Николаев» с разницей в 37 очков и намерены закрепить данный успех уверенным триумфом и в регулярном чемпионате. Подписание «муниципалами» центрового Артема Чемякина придаст николаевской команде уверенности на щитах, однако бороться за победу в Южном ей будет невероятно сложно.

«Днепр» - «Черкасские Мавпы»

В минувшие выходные «днепряне» справились с задачей выхода в «Финал четырех» Кубка Украины, вырвав победу у «обезьян» в заключительной четверти. Очные встречи данных команд всегда принципиальны, что должен продемонстрировать и предстоящий поединок, который пройдет на домашнем паркете дружины Дениса Журавлева. Однозначно, борьба в данном матче будет вестить до последних минут и гарантирует болельщикам интригу, несмотря на то, что фаворитом на бумаге значится «Днепр».