Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МБК Николаев подписал контракт с украинским центровым

Артем Чемякин усилил середняка Суперлиги

  • 10.02.2017 14:44
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
БК Волыньбаскет. Артем Чемякин
© БК Волыньбаскет. Артем Чемякин

МБК Николаев усилил состав опытным украинским центровым Артемом Чемякиным. Нынешний сезон Чемякин начинал в составе «Волыньбаскета», являясь одним из лидеров команды. В майке лучан бигмэн набирал в среднем 13,2 очка и 7,8 подбора в поединках регулярного чемпионата Суперлиги.

Из-за финансовых проблем западноукраинского коллектива Артем был вынужден прекратить сотрудничество с «Волыньбаскетом» и отправился в Грузию, подписав контракт с клубом «Рустави».

32-летний Чемякин уже выступал за «корабелов» в сезоне-2015/16. Кроме того, в его послужном списке значатся «Ферро-ЗНТУ», «Политехника-Галичина» и «Говерла». 

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.