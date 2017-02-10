МБК Николаев подписал контракт с украинским центровым

МБК Николаев усилил состав опытным украинским центровым Артемом Чемякиным. Нынешний сезон Чемякин начинал в составе «Волыньбаскета», являясь одним из лидеров команды. В майке лучан бигмэн набирал в среднем 13,2 очка и 7,8 подбора в поединках регулярного чемпионата Суперлиги.

Из-за финансовых проблем западноукраинского коллектива Артем был вынужден прекратить сотрудничество с «Волыньбаскетом» и отправился в Грузию, подписав контракт с клубом «Рустави».

32-летний Чемякин уже выступал за «корабелов» в сезоне-2015/16. Кроме того, в его послужном списке значатся «Ферро-ЗНТУ», «Политехника-Галичина» и «Говерла».