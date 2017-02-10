Суперлига. Будивельник увозит волевую победу из Запорожья

«Химик» — МБК «Николаев» 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)
«Химик»: Сидоров (7), Смит (15), Конев (11 + 6 подборов), Антипов (9), Лав (6 + 8 подборов) — старт; Бехерано (9), Беликов (9), Рябчук (10 + 3 перехвата), Петров (11 + 7 подборов + 4 потери), Павлов (4 + 5 подборов), Ковалев (2), Прокопенко (6).
«Николаев»: Тонченко (3), Иванов (12), Мусиенко, Онуфриев (4), Чемякин (16 + 7 подборов) — старт; Швец (14 + 3 перехвата), П.Лебединцев (6), Хохоник (2), Галенко (2).
«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)
«Днепр»: Мишула (12 + 8 передач), Закурдаев (7), Месяц (2), Тимофеенко (18 + 12 подборов), Загреба (1 + 5 подборов + 4 потери) — старт; Дзюба (9 + 5 подборов), Шундель (5), Шевченко (5), Ткачук (4), Глебов (11).
«Мавпы»: Бояркин (6), Сизов (2), Кольченко (22 + 4 передачи), Чумаков (10 + 5 подборов), Ившин (5) — старт; Дэвис (10 + 10 подборов), Ткаченко (2), Мирошниченко, Давидюк (3), Тихонов, Кобец (7).
БК «Запорожье-ZOG» — «Будивельник» 75:77 (24:16, 26:23, 13:20, 12:18)
«Запорожье-ZOG»: Буренко (14), Рыбалко (5), Носков (3 + 4 подбора), Липовцев (10 + 4 передачи), Конате (17 + 9 подборов) — старт; Кондраков (13), Змитрович, Буц (6), Лукьянов (4), Овдеенко (3).
«Будивельник»: Дугат (26 + 7 передач + 3 перехвата), Луценко, Дроздов (2), Стефенс (13 + 11 подборов), Анисимов (18 + 12 подборов) — старт; Отверченко (3), Горбенко, Завадский (4), Крутоус (8), Зотов (3 + 4 передачи), Винтоняк.
Источник — Sport.ua
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